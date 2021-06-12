Футболист сборной Дании Эриксен доставлен в больницу, его состояние стабилизировалось
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен жив, его состояние стабилизировалось, сообщила
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен жив, его состояние стабилизировалось, сообщила
Незадолго до конца первого тайма датчанин потерял сознание и упал на поле около одной из трибун. Врачи попытались оказать игроку первую помощь.
Им пришлось делать искусственный массаж сердца. На поле вынесли носилки, но потребовались более серьезные средства реанимации — в том числе дефибриллятор.
Игра была прервана на неопределенное время. Датские футболисты обступили Эриксена и закрыли от зрителей и камер. Позднее его унесли на носилках за ширмой под аплодисменты публики.
Игру возобновят в 21.30 по московскому времени. Как сообщает