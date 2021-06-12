Футболист сборной Дании Эриксен доставлен в больницу, его состояние стабилизировалось

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Незадолго до конца первого тайма датчанин потерял сознание и упал на поле около одной из трибун. Врачи попытались оказать игроку первую помощь.

Им пришлось делать искусственный массаж сердца. На поле вынесли носилки, но потребовались более серьезные средства реанимации — в том числе дефибриллятор.

Игра была прервана на неопределенное время. Датские футболисты обступили Эриксена и закрыли от зрителей и камер. Позднее его унесли на носилках за ширмой под аплодисменты публики.