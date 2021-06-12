Бельгия — Россия: стартовые составы команд на матч Евро-2020
Стали известны стартовые составы команд на матч Евро-2020 между сборными Бельгии и России.
Стали известны стартовые составы команд на матч Евро-2020 между сборными Бельгии и России.
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Боята, Вертонген, Тилеманс, Лукаку, Карраско, Мертенс, Т. Азар, Дендонкер, Кастань.
Россия: Шунин, Марио Фернандес, Семенов, Оздоев, Баринов, Зобнин, Джикия, Головин, Жирков, Дзюба, Кузяев.
Матч начнется в 22.00 по московскому времени. Игра состоится в
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России в группе B также сыграет с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).