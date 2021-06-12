«Датскую команду запомнят больше, чем победителя Евро». Футбольный мир с Эриксеном

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Полузащитник сборной Дании потерял сознание во время матча Евро-2020 с Финляндией в Копенгагене, врачи делали ему массаж сердца прямо на поле.

Встреча была прервана в конце первого тайма, датчанина в сознании увезли в больницу, его состоянии стабилизировалось.

Происходившее на поле в Копенгагене выглядело страшно, и видео, на котором было показано, как почувствовавший себя плохо футболист теряет сознание, оперативно удалялось из всех соцсетей.

Случившееся с Кристианом Эриксеном затмило футбол. Точнее, весь футбольный мир был с лучшим игроком датской сборной.

«Боже мой, это выглядит действительно ужасно», — написал известный в прошлом игрок сборной Англии, а ныне телевизионный эксперт Гари Линекер.

«Все наши мысли с Кристианом Эриксенем и его семьей», — отреагировал на случившееся с бывшим игроком «шпор» Twitter «Тоттенхэма».

Поддержала звезду нашего соперника по групповому турниру и сборная России: «Наши мысли с Кристианом Эриксеном, сборной Дании и итальянским “Интером”. Надеемся, что все обойдется».

«Наши мысли с тобой! Оставайся сильным», — говорится в сообщении голландской лиги, где Эриксен выступал за «Аякс».

Естественно, всех обнадежили фото, на которых видно, что Эриксен покидал поле на носилках, находясь в сознании. И чуть позже Датский футбольный союз подтвердил: «Кристиан Эриксен в сознании и должен пройти обследование в госпитале. Матч временно отложен».

Многие отмечают, как оперативно среагировал на случившееся и потом остановил игру английский арбитр Энтони Тэйлор.

«Большое уважение к Симону Кьеру. Он позаботился о том, чтобы Эриксен не проглотил свой язык, когда был без сознания, убедился, что он находится в правильном положении, заставил команду окружить Эриксена, чтобы СМИ не продолжали снимать его, и поддержал жену Эриксена. Герой», — отметил популярный ресурс FutbolBible.

Случившееся объединило и болельщиков. Датчане и финны устроили перекличку. Одни скандировали «Кристиан», а другие — «Эриксен».

А вот какие комментарии оставляли пользователи Сети и сайта «Спорт-Экспресс».

SO4NYIBOSTO4NYI: «То, что сделали Къяер и в целом сборные Дании и Финляндии — вот это настоящий #fairplay, который должен стать настоящим примером единства в футболе. Обеим сборным по 3 очка».

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Criesinspanish8: «Болельщики Финляндии, которые передали флаг для того, чтобы прикрыть Эриксена, его команда, которая закрыла его живой стеной, вся Европа, которая молится за его здоровье… Я чувствую связь со всеми этими людьми, и это необыкновенное ощущение».

vasanth_TR: «Дания — герои. Их действия сегодня были тем, что мы все запомним надолго. Больше, чем того, кто выиграет Евро».

Loden: «Дай Бог здоровья Кристиану! Чемп Европы. Непонятно, как спецтехнике выехать на поле не предусмотрели».

SergeyKa: «Здоровья Кристиану… Взгляд у него был… его просто не было. Даже на втором фото это видно».

Дон_Румата: «Главную свою победу на Евро Дания уже одержала. Жив».