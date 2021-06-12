Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
16:00ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
19:00ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
22:002-й таймБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06Не началсяАнглия
Хорватия
Группа C
тв
13.06Не началсяАвстрия
Македония
Группа C
тв
13.06Не началсяНидерланды
Украина
Группа D
тв
14.06Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
14.06Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
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3A/D/E/F
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Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
22:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Датскую команду запомнят больше, чем победителя Евро». Футбольный мир с Эриксеном

Реакция на случившееся.

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12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Полузащитник сборной Дании потерял сознание во время матча Евро-2020 с Финляндией в Копенгагене, врачи делали ему массаж сердца прямо на поле.

Встреча была прервана в конце первого тайма, датчанина в сознании увезли в больницу, его состоянии стабилизировалось.

Происходившее на поле в Копенгагене выглядело страшно, и видео, на котором было показано, как почувствовавший себя плохо футболист теряет сознание, оперативно удалялось из всех соцсетей.

Случившееся с Кристианом Эриксеном затмило футбол. Точнее, весь футбольный мир был с лучшим игроком датской сборной.

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«Боже мой, это выглядит действительно ужасно», — написал известный в прошлом игрок сборной Англии, а ныне телевизионный эксперт Гари Линекер.

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«Все наши мысли с Кристианом Эриксенем и его семьей», — отреагировал на случившееся с бывшим игроком «шпор» Twitter «Тоттенхэма».

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Поддержала звезду нашего соперника по групповому турниру и сборная России: «Наши мысли с Кристианом Эриксеном, сборной Дании и итальянским “Интером”. Надеемся, что все обойдется».

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«Наши мысли с тобой! Оставайся сильным», — говорится в сообщении голландской лиги, где Эриксен выступал за «Аякс».

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Естественно, всех обнадежили фото, на которых видно, что Эриксен покидал поле на носилках, находясь в сознании. И чуть позже Датский футбольный союз подтвердил: «Кристиан Эриксен в сознании и должен пройти обследование в госпитале. Матч временно отложен».

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Многие отмечают, как оперативно среагировал на случившееся и потом остановил игру английский арбитр Энтони Тэйлор.

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«Большое уважение к Симону Кьеру. Он позаботился о том, чтобы Эриксен не проглотил свой язык, когда был без сознания, убедился, что он находится в правильном положении, заставил команду окружить Эриксена, чтобы СМИ не продолжали снимать его, и поддержал жену Эриксена. Герой», — отметил популярный ресурс FutbolBible.

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Случившееся объединило и болельщиков. Датчане и финны устроили перекличку. Одни скандировали «Кристиан», а другие — «Эриксен».

А вот какие комментарии оставляли пользователи Сети и сайта «Спорт-Экспресс».

SO4NYIBOSTO4NYI: «То, что сделали Къяер и в целом сборные Дании и Финляндии — вот это настоящий #fairplay, который должен стать настоящим примером единства в футболе. Обеим сборным по 3 очка».

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Criesinspanish8: «Болельщики Финляндии, которые передали флаг для того, чтобы прикрыть Эриксена, его команда, которая закрыла его живой стеной, вся Европа, которая молится за его здоровье… Я чувствую связь со всеми этими людьми, и это необыкновенное ощущение».

vasanth_TR: «Дания — герои. Их действия сегодня были тем, что мы все запомним надолго. Больше, чем того, кто выиграет Евро».

Loden: «Дай Бог здоровья Кристиану! Чемп Европы. Непонятно, как спецтехнике выехать на поле не предусмотрели».

SergeyKa: «Здоровья Кристиану… Взгляд у него был… его просто не было. Даже на втором фото это видно».

Дон_Румата: «Главную свою победу на Евро Дания уже одержала. Жив».

Андрей Кузичев

Дания
0:1
Первый тайм: 0:0
Финляндия
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Англия
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Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
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