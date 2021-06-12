Кристиан Эриксен стал игроком матча Дания — Финляндия

В конце первого тайма матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Финляндией Эриксен потерял сознание, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной.



Ранее завершился матч сборных Дании и Финляндии. Номинальные гости оказались сильнее со счётом 1:0. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 прошла на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Матч обслуживала бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Помогали ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — швейцарец Сандро Шерер.