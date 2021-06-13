Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Финляндия - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
16:00Не началсяАнглия
Хорватия
Группа C
тв
19:00Не началсяАвстрия
Македония
Группа C
тв
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Украина
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тв
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Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
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тв
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тв
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тв
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00:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Черчесов перемудрил! Сборная России напривозила голов и крупно проиграла Бельгии

Тактика становится бессмысленной, если твои защитники и вратарь придумывают голы даже без чужих моментов.

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33
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33
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Все мы изначально понимали, что старт турнира окажется для сборной России очень сложным — иначе быть не могло. Бельгия по умолчанию на две головы выше, и соперничать наша команда с ней может разве что при идеальной подготовке: физической, эмоциональной, тактической.

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За эмоции после известных событий в Копенгагене поначалу стало слегка тревожно: на какой-то момент футбол отошёл на второй план, и, полагаю, особо впечатлительные футболисты могли испытать очень глубокий шок. Но, к счастью, задолго до стартового свистка в Санкт-Петербурге из Дании прилетели обнадёживающие новости — и мы, пусть и не сразу, но снова смогли переключиться на матч.

За физику вроде бы можно было не переживать — штаб Черчесова умеет готовить команды к крупным турнирам, это проверено и на Кубке конфедераций, и на чемпионате мира.

Да и с точки зрения организации и тактики наша сборная, казалось бы, была в относительном порядке: за последние месяцы у неё появилась базовая схема 5−1−2−1−1 с «ромбом» в центре поля, в спарринге с Польшей прослеживался симпатичный гибкий прессинг. Но выяснилось, что тот матч и близко не был отработкой тактики на Бельгию.

Черчесов всех сильно удивил. И удивил очень сильно.

Гениальная спецоперация тренерского штаба сборной России

Стартовый состав сборной России намекал на тройку центральных защитников: в нём оказался Баринов (и все автоматически подумали, что он станет правым центральным, как в игре с Болгарией, тем более Черчесов уверял, что тот провёл 80% тренировочного времени именно в задней линии), а также нашлось место сразу четырём другим номинальным центральным полузащитникам: Оздоеву, Зобнину, Головину и Кузяеву (что в свою очередь намекало на «ромб»). Не удивлюсь, если во время моделей на разминке наша команда тоже «отрабатывала» тройку центральных защитников, чтобы окончательно убедить Бельгию в этой системе.

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Но начался матч — и мы увидели, что: 1) не три центральных защитника и не «ромб», а линейные 4−4−2, где Зобнин и Кузяев в средней линии на флангах; 2) Баринов — в опорной зоне, а не центре обороны; 3) прессинга фактически не было, команда сразу же стала соблюдать компактные 4−4−2 и откатываться.

Многие тренеры соперников терпеть не могут такие ситуации с резкими переменами у команды напротив — их очень сложно просчитать, команда неделю готовилась прессинговать по определённым алгоритмам, а здесь часть наработок отправляется в мусорную корзину — и игрокам требуется какое-то время на адаптацию. Чем ниже класс соперника, тем больше это время.

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Это была потрясающая спецоперация по запутыванию (если, конечно, всё произошло не банально из-за травмы Кудряшова — нельзя исключать этот фактор). Думаю, бельгийцы успели понервничать. Но вряд ли очень долго.

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Несмотря на перестроения, первый тайм для России сложился ужасно

Ни в коем случае нельзя утверждать, что решения Черчесова — главная причина очень слабого первого тайма. Наша команда запросто могла бы отыграть надёжнее, если бы не глупейшие индивидуальные ошибки-привозы.

При первом голе Семёнову достаточно было просто уверенно сыграть по мячу при несложной подаче из полуфланга, но защитник «Ахмата» умудрился не просто пропустить мяч, но ещё и задеть его — в результате Лукаку, изначально находившийся в офсайде, избежал «вне игры» и расстрелял ворота Шунина.

При втором голе ошибся сам Шунин — он до последнего не понимал, долетит ли до него мяч после навеса в створ (прямо перед вратарём шла борьба), поэтому не смог его зафиксировать и отбил прямо по центру на набежавшего Мёнье.

Ещё в первом тайме был прорыв Лукаку — после грубейшей ошибки Семёнова, который, увы, в очередной раз стал самым слабым звеном в составе сборной России. Всё! Больше Бельгия ничего не создавала. Но, что очень грустно, не создавала и наша команда. Атака в обновлённых тактических реалиях свелась к забросам на Дзюбу и борьбе за подборы. Супермомент возник только один — у Марио Фернандеса после углового.

Также в первой половине матча мы лишились сразу двух игроков из-за повреждений — Кузяев столкнулся головой с Кастанем (сняли обоих игроков, у России вышел Черышев), а Жирков попросил замену прямо перед перерывом (появился Караваев).

Это был тайм, который хотелось скорее забыть.

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Во втором тайме Россия перестроилась на 5−3−2. Но матч уже доигрывался

Ни в коем случае не спорю, что размышляю задним умом. И ещё раз хочу подчеркнуть, что наши компактные 4−4−2 с работягами Зобниным и Кузяевым, доигрывающими с чужими латералями на флангах, в принципе не позволяли создавать Бельгии множество моментов. Система имеет право на жизнь. Но всё же есть три вопроса к Черчесову:

1) а точно ли нужно уходить от того, что вроде только-только начало получаться и было отработано в условиях, приближенным к боевым?

2) что важнее — короткая нервотрёпка у соперника (допустим, она была) или собственные наигранные сильные стороны?

3) если ты отказываешься от прессинга, отдаёшь инициативу сопернику и позволяешь спокойно начинать и строить атаки — уверен ли ты в том, что твоя команда умеет терпеть в позиционной обороне? На дворе уже не 2018-й, в обороне — не Игнашевич, а Семёнов; в воротах — не Акинфеев, а Шунин.

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Вот и получилось, что острых атак у Бельгии действительно было мало, но оба гола до перерыва мы подарили ей сами — потому что не только не умеем терпеть, но ещё и привозим на ровном месте. А собственная атака стала гораздо скуднее и осторожнее, никакого из отработанных прежде алгоритмов не прослеживалось.

После перерыва Черчесову пришлось перестраиваться: вернулась тройка центральных защитников (вышел Дивеев вместо Баринова). Команда начала тайм по схеме 5−3−2 с Черышевым и Дзюбой в передней линии, а закончила после обратной замены Черышева на Миранчука с 5−1−2−1−1 и повышенной интенсивностью в передней линии. Прессинга стало больше.

Могло даже показаться, что Россия заиграла гораздо увереннее — но это впечатление запросто может обманывать, поскольку Бельгия тоже уже играла по счёту. Реальных моментов для возвращения мы толком не создали, а в концовке пропустили ещё раз: Лукаку элементарно обогнал Дивеева и вышел один на один. Казалось, что Дивеев прекрасно видел манёвр форварда, но одно дело видеть, а другое — бежать и успевать первым.

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Итого — 0:3. Грустно, но ничего страшного пока не случилось. В конце концов морально мы изначально готовились к поражению.

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А вот в следующих матчах нам потребуется футбол совершенно иного уровня. И там мы уже не можем позволить себе мудрить.

Михаил Гончаров

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Первый тайм: 2:0
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