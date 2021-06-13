Черчесов перемудрил! Сборная России напривозила голов и крупно проиграла Бельгии
Тактика становится бессмысленной, если твои защитники и вратарь придумывают голы даже без чужих моментов.
Тактика становится бессмысленной, если твои защитники и вратарь придумывают голы даже без чужих моментов.
Все мы изначально понимали, что старт турнира окажется для сборной России очень сложным — иначе быть не могло. Бельгия по умолчанию на две головы выше, и соперничать наша команда с ней может разве что при идеальной подготовке: физической, эмоциональной, тактической.
За эмоции после известных событий в Копенгагене поначалу стало слегка тревожно: на
Да и с точки зрения организации и тактики наша сборная, казалось бы, была в относительном порядке: за последние месяцы у неё появилась базовая схема 5−1−2−1−1 с «ромбом» в центре поля, в спарринге с Польшей прослеживался симпатичный гибкий прессинг. Но выяснилось, что тот матч и близко не был отработкой тактики на Бельгию.
Черчесов всех сильно удивил. И удивил очень сильно.
Стартовый состав сборной России намекал на тройку центральных защитников: в нём оказался Баринов (и все автоматически подумали, что он станет правым центральным, как в игре с Болгарией, тем более Черчесов уверял, что тот провёл 80% тренировочного времени именно в задней линии), а также нашлось место сразу четырём другим номинальным центральным полузащитникам: Оздоеву, Зобнину, Головину и Кузяеву (что в свою очередь намекало на «ромб»). Не удивлюсь, если во время моделей на разминке наша команда тоже «отрабатывала» тройку центральных защитников, чтобы окончательно убедить Бельгию в этой системе.
Но начался матч — и мы увидели, что: 1) не три центральных защитника и не «ромб», а линейные 4−4−2, где Зобнин и Кузяев в средней линии на флангах; 2) Баринов — в опорной зоне, а не центре обороны; 3) прессинга фактически не было, команда сразу же стала соблюдать компактные 4−4−2 и откатываться.
Многие тренеры соперников терпеть не могут такие ситуации с резкими переменами у команды напротив — их очень сложно просчитать, команда неделю готовилась прессинговать по определённым алгоритмам, а здесь часть наработок отправляется в мусорную корзину — и игрокам требуется
Это была потрясающая спецоперация по запутыванию (если, конечно, всё произошло не банально
Ни в коем случае нельзя утверждать, что решения Черчесова — главная причина очень слабого первого тайма. Наша команда запросто могла бы отыграть надёжнее, если бы не глупейшие индивидуальные
При первом голе Семёнову достаточно было просто уверенно сыграть по мячу при несложной подаче из полуфланга, но защитник «Ахмата» умудрился не просто пропустить мяч, но ещё и задеть его — в результате Лукаку, изначально находившийся в офсайде, избежал «вне игры» и расстрелял ворота Шунина.
Ещё в первом тайме был прорыв Лукаку — после грубейшей ошибки Семёнова, который, увы, в очередной раз стал самым слабым звеном в составе сборной России. Всё! Больше Бельгия ничего не создавала. Но, что очень грустно, не создавала и наша команда. Атака в обновлённых тактических реалиях свелась к забросам на Дзюбу и борьбе за подборы. Супермомент возник только один — у Марио Фернандеса после углового.
Также в первой половине матча мы лишились сразу двух игроков
Это был тайм, который хотелось скорее забыть.
Ни в коем случае не спорю, что размышляю задним умом. И ещё раз хочу подчеркнуть, что наши компактные 4−4−2 с работягами Зобниным и Кузяевым, доигрывающими с чужими латералями на флангах, в принципе не позволяли создавать Бельгии множество моментов. Система имеет право на жизнь. Но всё же есть три вопроса к Черчесову:
1) а точно ли нужно уходить от того, что вроде
2) что важнее — короткая нервотрёпка у соперника (допустим, она была) или собственные наигранные сильные стороны?
3) если ты отказываешься от прессинга, отдаёшь инициативу сопернику и позволяешь спокойно начинать и строить атаки — уверен ли ты в том, что твоя команда умеет терпеть в позиционной обороне? На дворе уже не 2018-й, в обороне — не Игнашевич, а Семёнов; в воротах — не Акинфеев, а Шунин.
Вот и получилось, что острых атак у Бельгии действительно было мало, но оба гола до перерыва мы подарили ей сами — потому что не только не умеем терпеть, но ещё и привозим на ровном месте. А собственная атака стала гораздо скуднее и осторожнее, никакого из отработанных прежде алгоритмов не прослеживалось.
После перерыва Черчесову пришлось перестраиваться: вернулась тройка центральных защитников (вышел Дивеев вместо Баринова). Команда начала тайм по схеме 5−3−2 с Черышевым и Дзюбой в передней линии, а закончила после обратной замены Черышева на Миранчука с 5−1−2−1−1 и повышенной интенсивностью в передней линии. Прессинга стало больше.
Могло даже показаться, что Россия заиграла гораздо увереннее — но это впечатление запросто может обманывать, поскольку Бельгия тоже уже играла по счёту. Реальных моментов для возвращения мы толком не создали, а в концовке пропустили ещё раз: Лукаку элементарно обогнал Дивеева и вышел один на один. Казалось, что Дивеев прекрасно видел манёвр форварда, но одно дело видеть, а другое — бежать и успевать первым.
Итого — 0:3. Грустно, но ничего страшного пока не случилось. В конце концов морально мы изначально готовились к поражению.
А вот в следующих матчах нам потребуется футбол совершенно иного уровня. И там мы уже не можем позволить себе мудрить.
Михаил Гончаров