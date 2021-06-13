В сети восхитились аплодисментами игроков Финляндии в адрес футболистов Дании

Футбол, Евро, Группа B12.06.2021, 19:00 (МСК UTC+3)Parken Stadium, 15200 зрителей
|Каспер Юльманн
|Маркку Канерва
|Йоэль Похьянпало(Йере Уронен)
|60′
|1
|Каспер Шмейхель
|1
|Лукас Храдецки
|5
|Йоаким Мехле
|2
|Паулус Араюри
|6
|Андреас Кристенсен
|3
|Даниэль О`Шонесси
|23
|Пьер-Эмиль Хейбьерг
|4
|Йоона Тойвио
|9
|Мартин Брэйтуэйт
|18
|Йере Уронен
|20
|Юссуф Поульсен
|6
|Глен Камара
|4
|Симон Кьер
63′
|8
|Робин Лод
4′
|3
|Янник Вестергор
|22
|Юкка Райтала
90′
|8
|Томас Дилэйни
76′
|5
|Лео Вяйсянен
|17
|Йенс Стрюгер Ларсен
|14
|Тим Спарв
51′76′
|10
|Кристиан Эриксен
43′
|11
|Расмус Шюллер
|24
|Матиас Йенсен
|10
|Теему Пукки
76′
|18
|Даниэль Васс
76′
|19
|Йони Кауко
|21
|Андреас Корнелиус
|20
|Йоэль Похьянпало
84′
|19
|Йонас Винн
63′
|26
|Маркус Форсс
|11
|Андреас Сков Ольсен
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|22
|Удары (всего)
|1
|6
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|0
|11
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)
|Боковой судья
|Гари Бесуик(Англия)
|Боковой судья
|Адам Нанн(Англия)
|ВАР
|Стюарт Аттуэлл(Англия)
|Первый ассистент ВАР
|Кристофер Кавана(Англия)
|Первый ассистент ВАР
|Филиппо Мели(Италия)
|Третий ассистент ВАР
|Марко Ди Белло(Италия)