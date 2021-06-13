Колосков: Cборной России не хватает таких волевых футболистов, как Джикия

«Бросилось в глаза по началу матча нервозность, не было холодной головы, уверенности. Два гола, я считаю, произошли именно из-за этого. Первый гол — это явно защитник (Андрей Семенов) перенервничал, ведь мяч летел ему в ноги. Второй мяч — почему-то два игрока нашей команды побежали атаковать одного бельгийца. А когда все в себя пришли, то появились и прессинг, и обводки, и острые передачи. Да, бельгийцы сбросили обороты, но игра более-менее выровнялась. Наши почувствовали уверенность. Но в волевом плане нам не хватает игроков типа Джикии, которые идут жестко в отбор, себя не щадя и соперника тоже», — сказал Колосков.