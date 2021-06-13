Сборная России установила антирекорд в истории чемпионатов Европы

Футбол, Евро, Группа B12.06.2021, 22:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 26264 зрителя
|Роберто Мартинес
|Станислав Черчесов
|Ромелу Лукаку
|10′
|Тома Менье
|34′
|Ромелу Лукаку(Тома Менье)
|88′
|1
|Тибо Куртуа
|1
|Антон Шунин
|2
|Тоби Алдервейрелд
|2
|Марио Фернандес
|4
|Дедрик Боята
|5
|Андрей Семенов
|8
|Юри Тилеманс
|14
|Георгий Джикия
|16
|Торган Азар
|7
|Магомед Оздоев
|19
|Леандер Дендонкер
|17
|Александр Головин
|9
|Ромелу Лукаку
|22
|Артем Дзюба
|5
|Ян Фертонген
76′
|8
|Дмитрий Баринов
46′
|3
|Томас Фермален
|3
|Игорь Дивеев
|21
|Тимоти Кастань
27′
|11
|Роман Зобнин
63′
|15
|Тома Менье
|26
|Максим Мухин
|11
|Янник Феррейра-Карраско
77′
|18
|Юрий Жирков
43′
|26
|Деннис Прат
|4
|Вячеслав Караваев
|14
|Дрис Мертенс
72′
|23
|Далер Кузяев
30′
|10
|Эден Азар
|6
|Денис Черышев
63′
|15
|Алексей Миранчук
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|5
|4
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Антонио Мигель Матеу Лаос(Испания)
|Боковой судья
|Пау Себриан Девис(Испания)
|Боковой судья
|Роберто Диас Перес дель Паломар(Испания)
|ВАР
|Алехандро Хосе Эрнандес-Эрнандес(Испания)
|Первый ассистент ВАР
|Жоау Педру Силва Пинейру(Португалия)
|Первый ассистент ВАР
|Иньиго Приэто Лопес де Сераин(Испания)
|Третий ассистент ВАР
|Хуан Мартинес Мунуэра(Испания)