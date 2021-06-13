Максим Мухин: Нельзя сказать, что бельгийцы — это «космос»
ЕВРО-2020, Сергей Яременко. Полузащитник сборной России Максим Мухин считает, что сборную Бельгии нельзя называть командой «космического уровня», поскольку играть можно с любым соперником.
ЕВРО-2020, Сергей Яременко. Полузащитник сборной России Максим Мухин считает, что сборную Бельгии нельзя называть командой «космического уровня», поскольку играть можно с любым соперником.
Сборная России в субботу в
«Не скажу, что бельгийцы — это космос. Можно играть со всеми. Все зависит от нас. Не очень повезло сегодня, в
«Задача у меня была как у всех — выйти (на замену) и помочь команде. Отыграться с 0:2 и победить. По тактической задаче не могу сказать. Все в раздевалке сейчас расстроены, не ожидали такого результата. Поникли и ушли в себя. Но дальше будем стараться, исправлять ошибки и двигаться вперед», — отметил хавбек.