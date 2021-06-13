Федун: В сборной России нет достойных защитников, кроме Джикии

«Мы играли, возможно, с будущим чемпионом Европы. Увы, огромная разница в классе несомненна. Но всё решили индивидуальные ошибки Шунина и Семенова в первом тайме. У нас нет достойных защитников, кроме Джикии. И даже в ближайшей перспективе никого не видно», — сказал Федун журналистам.

«Реформы Российской премьер-лиги, о которых мы говорим столько лет, уже просто перезрели. Я несколько лет на исполкоме РФС пытаюсь продвинуть систему мотивации детских тренеров через национальную солидарность. Однако мы готовы тратить десятки миллионов долларов каждый год на выплаты агентам, но по непонятным причинам не принимаем возможность изменить финансовый механизм нашего юношеского футбола», — добавил он.