Федун: В сборной России нет достойных защитников, кроме Джикии
ЕВРО-2020, Сергей Астахов. Футболисты сборной России проиграли бельгийцам на чемпионате Европы
ЕВРО-2020, Сергей Астахов. Футболисты сборной России проиграли бельгийцам на чемпионате Европы
Сборная России в субботу в
«Мы играли, возможно, с будущим чемпионом Европы. Увы, огромная разница в классе несомненна. Но всё решили индивидуальные ошибки Шунина и Семенова в первом тайме. У нас нет достойных защитников, кроме Джикии. И даже в ближайшей перспективе никого не видно», — сказал Федун журналистам.
«Реформы Российской