Врач сборной Дании раскрыл подробности о потерявшем сознание на матче игроке

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Финляндия - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
16:00Не началсяАнглия
Хорватия
Группа C
тв
19:00Не началсяАвстрия
Македония
Группа C
тв
22:00Не началсяНидерланды
Украина
Группа D
тв
14.06Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
14.06Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
13
2
Финляндия
13
3
Дания
10
4
Россия
10
Группа A
1
Италия
13
2
Швейцария
11
3
Уэльс
11
4
Турция
10
Группа C
1
Нидерланды
00
2
Украина
00
3
Австрия
00
4
Македония
00
Группа D
1
Англия
00
2
Хорватия
00
3
Шотландия
00
4
Чехия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Швеция
00
3
Польша
00
4
Словакия
00
Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
08:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Врач сборной Дании раскрыл подробности о потерявшем сознание на матче игроке

Врач сборной Дании по футболу Мортен Бозен отметил, что медики нащупали у Кристиана Эриксена пульс, но вскоре он пропал. Врачи стали делать массаж сердца.

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Источник: Reuters
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Слова медика приводит портал BT. Он отметил, что, когда врачи выбежали на поле, футболист лежал на боку и дышал. «Мы нащупали пульс, но довольно быстро картина изменилась, и тогда мы незамедлительно начали делать массаж сердца. Была фантастическая помощь со стороны врача арены и остальных экстренных служб», — рассказал Бозен.

Ранее журналисты, видевшие, как Эриксен покидал поле, рассказали, что он был в сознании. По информации источников, игрок поднял руку, демонстрируя, что он пришел в себя. Он был доставлен в госпиталь.

Футболист потерял сознание в ходе матча против Финляндии. В конце первого тайма Эриксен упал на газон и не смог подняться. Игра между сборными была остановлен при счете 0:0, ее перенесли на 13 июня. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, после чего его унесли на носилках в подтрибунное помещение.

Во время загрузки произошла ошибка.
Дания
0:1
Первый тайм: 0:0
Финляндия
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Бельгия/Нидерланды
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Франция
Франция
2
Италия
Италия
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Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2012
Польша/Украина
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Испания
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2
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Италия
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Португалия
Португалия
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