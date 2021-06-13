Кастань пропустит остаток ЕВРО из-за перелома после стыка с Кузяевым
ЕВРО-2020. Футболист сборной Бельгии Тимоти Кастань получил травму в матче чемпионата Европы против команды России и пропустит оставшиеся матчи турнира.
ЕВРО-2020. Футболист сборной Бельгии Тимоти Кастань получил травму в матче чемпионата Европы против команды России и пропустит оставшиеся матчи турнира.
Сборная России в субботу в
По сообщению газеты Nieuwsblad, Кастань получил двойной перелом стенки глазницы.
«Ему может потребоваться операция. Чемпионат Европы для него закончен», — сказал главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.