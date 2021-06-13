Кастань пропустит остаток ЕВРО из-за перелома после стыка с Кузяевым

Сборная России в субботу в Санкт-Петербурге уступила команде Бельгии со счетом 0:3 в своем стартовом матче на групповом этапе ЕВРО-2020. В середине первого тайма Кастань столкнулся с Далером Кузяевым. Оба игрока не смогли продолжить встречу.