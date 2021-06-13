Артем Дзюба: «В начале подумали, что можем спокойно сыграть с Бельгией вничью»

«Лукаку, вероятно, был шокирован, увидев, как мы защищаемся. Мы плохо оборонялись. Такие хорошие команды, как Бельгия, не прощают ошибок. Мы неплохо начали и думали, что можем спокойно сыграть с Бельгией вничью. Но потом глупая ошибка все изменила, и было чрезвычайно сложно вернуться в игру против такого сильного соперника», — приводит слова Дзюбы официальный сайт УЕФА.