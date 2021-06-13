История любви Эриксена и его жены Сабрины — ❤️

Она была рядом на поле, когда все случилось.

Она вышла на поле, когда игроки сборной Дании окружили Кристиана, но к врачам не пускали. Она плакала в нескольких десятках метров. Ее утешали Симон Кьер и Каспер Шмейхель. По очереди: пока один поддерживал словами, второй бежал в круг из футболистов, чтобы узнать, как там Кристиан.

Сразу уточним: мы не знаем формального статуса, подтверждений свадьбы или регистрации их брака не обнаружили — но какое это имеет значение? Возможно, правильнее называть Сабрину просто девушкой Кристиана. Но они так давно вместе, у них двое детей — позволим себе остановиться на том, что они муж и жена.

Эриксен и Сабрина давно были знакомы, но начали встречаться только в 2012-м. Она не сразу переехала в Лондон, потому что заканчивала учебу

Эриксен и Сабрина познакомились еще в юношеские годы, но не встречались. Только в 2012-м многолетняя дружба переросла во что-то большее.

«Мы знаем друг друга долгое время, но не были в отношениях очень долго», — говорил Эриксен La Gazetta dello Sport. — Сабрина предлагала мне сделать татуировку, но я не хочу, мне не нравятся тату.

Через год Эриксен подписал контракт с «Тоттенхэмом» и переехал в Лондон, но не Сабрина. Она осталась в Дании и закончила учебу на парикмахера. Правда, потом бросила призвание и уехала за парнем-футболистом. В Англии она нашла другую работу — в швейной компании.

Сабрина — максимально непубличная жена. Не тусуется, не ведет соцсети и поддерживает Кристиана

Сабрина — совсем нетипичная жена футболиста. У нее аккуратный фейсбук почти без фотографий и закрытый профиль в инстаграме с 293 подписчиками.

Кристиан и Сабрина не тусуются. Они занимаются в домашнем тренажерном зале, путешествуют в свободное время или ужинают в ресторане. В Лондоне они много общались с Кейнами.

«Я бы хотел чаще бывать в городе со своей девушкой и друзьями, но это не подходит для жизни игрока АПЛ. Конечно, моей девушке тяжело из-за этого», — говорил Эриксен Daily Mail. — Чтобы классно играть каждые три-четыре дня, вы должны заниматься постоянно заниматься собой: морально и физически.

Максимум тусовок Эриксенов: концерт Бруно Марса, Major Lazor или торжественный ужин с королевой Дании Маргрет II. В 2014-м Сабрина написала после него: «Это невероятная честь познакомиться с королевой Дании. Вечер, который запомню на всю жизнь!».

Кристиан и Сабрина путешествовали по Риму и Амстердаму, катались на верблюдах в Дубае и смотрели на слонов и носорогов на сафари в Танзании, а через пару месяцев выложили нежную фотографию с узи.

В 2018-м у них родился сын Альфред, а в 2020-м — еще один ребенок.