История любви Эриксена и его жены Сабрины — ❤️

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Финляндия - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
16:00Не началсяАнглия
Хорватия
Группа C
тв
19:00Не началсяАвстрия
Македония
Группа C
тв
22:00Не началсяНидерланды
Украина
Группа D
тв
14.06Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
14.06Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
13
2
Финляндия
13
3
Дания
10
4
Россия
10
Группа A
1
Италия
13
2
Швейцария
11
3
Уэльс
11
4
Турция
10
Группа C
1
Нидерланды
00
2
Украина
00
3
Австрия
00
4
Македония
00
Группа D
1
Англия
00
2
Хорватия
00
3
Шотландия
00
4
Чехия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Швеция
00
3
Польша
00
4
Словакия
00
Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
10:09 (мск), источник: Sports.Ru

История любви Эриксена и его жены Сабрины — ❤️

В трансляции из Копенгагена было больно смотреть на девушку Кристиана Эриксена — Сабрину Квист Йенсен.

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Источник: Reuters

Она была рядом на поле, когда все случилось.

Она вышла на поле, когда игроки сборной Дании окружили Кристиана, но к врачам не пускали. Она плакала в нескольких десятках метров. Ее утешали Симон Кьер и Каспер Шмейхель. По очереди: пока один поддерживал словами, второй бежал в круг из футболистов, чтобы узнать, как там Кристиан.

Источник: Reuters

Сразу уточним: мы не знаем формального статуса, подтверждений свадьбы или регистрации их брака не обнаружили — но какое это имеет значение? Возможно, правильнее называть Сабрину просто девушкой Кристиана. Но они так давно вместе, у них двое детей — позволим себе остановиться на том, что они муж и жена.

Эриксен и Сабрина давно были знакомы, но начали встречаться только в 2012-м. Она не сразу переехала в Лондон, потому что заканчивала учебу

Эриксен и Сабрина познакомились еще в юношеские годы, но не встречались. Только в 2012-м многолетняя дружба переросла во что-то большее.

Источник: Instagram Кристиана Эриксена

«Мы знаем друг друга долгое время, но не были в отношениях очень долго», — говорил Эриксен La Gazetta dello Sport. — Сабрина предлагала мне сделать татуировку, но я не хочу, мне не нравятся тату.

Через год Эриксен подписал контракт с «Тоттенхэмом» и переехал в Лондон, но не Сабрина. Она осталась в Дании и закончила учебу на парикмахера. Правда, потом бросила призвание и уехала за парнем-футболистом. В Англии она нашла другую работу — в швейной компании.

Источник: Instagram Кристиана Эриксена

Сабрина — максимально непубличная жена. Не тусуется, не ведет соцсети и поддерживает Кристиана

Сабрина — совсем нетипичная жена футболиста. У нее аккуратный фейсбук почти без фотографий и закрытый профиль в инстаграме с 293 подписчиками.

Источник: Instagram Кристиана Эриксена

Кристиан и Сабрина не тусуются. Они занимаются в домашнем тренажерном зале, путешествуют в свободное время или ужинают в ресторане. В Лондоне они много общались с Кейнами.

«Я бы хотел чаще бывать в городе со своей девушкой и друзьями, но это не подходит для жизни игрока АПЛ. Конечно, моей девушке тяжело из-за этого», — говорил Эриксен Daily Mail. — Чтобы классно играть каждые три-четыре дня, вы должны заниматься постоянно заниматься собой: морально и физически.

Максимум тусовок Эриксенов: концерт Бруно Марса, Major Lazor или торжественный ужин с королевой Дании Маргрет II. В 2014-м Сабрина написала после него: «Это невероятная честь познакомиться с королевой Дании. Вечер, который запомню на всю жизнь!».

Источник: Instagram Кристиана Эриксена

Кристиан и Сабрина путешествовали по Риму и Амстердаму, катались на верблюдах в Дубае и смотрели на слонов и носорогов на сафари в Танзании, а через пару месяцев выложили нежную фотографию с узи.

Источник: Instagram Кристиана Эриксена

В 2018-м у них родился сын Альфред, а в 2020-м — еще один ребенок.

Источник: Instagram Кристиана Эриксена

Каждый год Эриксен стабильно выкладывает две фотографии: с похвалой команде в конце сезона, и в день рождения жены, 25 августа. Как хочется, снова увидеть такую фотку в инстаграме Эриксена.

Дания
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Первый тайм: 0:0
Финляндия
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История чемпионатов Европы
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
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