История любви Эриксена и его жены Сабрины — ❤️
В трансляции из Копенгагена было больно смотреть на девушку Кристиана Эриксена — Сабрину Квист Йенсен.
В трансляции из Копенгагена было больно смотреть на девушку Кристиана Эриксена — Сабрину Квист Йенсен.
Она была рядом на поле, когда все случилось.
Она вышла на поле, когда игроки сборной Дании окружили Кристиана, но к врачам не пускали. Она плакала в нескольких десятках метров. Ее утешали Симон Кьер и Каспер Шмейхель. По очереди: пока один поддерживал словами, второй бежал в круг из футболистов, чтобы узнать, как там Кристиан.
Сразу уточним: мы не знаем формального статуса, подтверждений свадьбы или регистрации их брака не обнаружили — но какое это имеет значение? Возможно, правильнее называть Сабрину просто девушкой Кристиана. Но они так давно вместе, у них двое детей — позволим себе остановиться на том, что они муж и жена.
Эриксен и Сабрина познакомились еще в юношеские годы, но не встречались. Только в 2012-м многолетняя дружба переросла во
«Мы знаем друг друга долгое время, но не были в отношениях очень долго», — говорил Эриксен La Gazetta dello Sport. — Сабрина предлагала мне сделать татуировку, но я не хочу, мне не нравятся тату.
Через год Эриксен подписал контракт с «Тоттенхэмом» и переехал в Лондон, но не Сабрина. Она осталась в Дании и закончила учебу на парикмахера. Правда, потом бросила призвание и уехала за
Сабрина — совсем нетипичная жена футболиста. У нее аккуратный фейсбук почти без фотографий и закрытый профиль в инстаграме с 293 подписчиками.
Кристиан и Сабрина не тусуются. Они занимаются в домашнем тренажерном зале, путешествуют в свободное время или ужинают в ресторане. В Лондоне они много общались с Кейнами.
«Я бы хотел чаще бывать в городе со своей девушкой и друзьями, но это не подходит для жизни игрока АПЛ. Конечно, моей девушке тяжело
Максимум тусовок Эриксенов: концерт Бруно Марса, Major Lazor или торжественный ужин с королевой Дании Маргрет II. В 2014-м Сабрина написала после него: «Это невероятная честь познакомиться с королевой Дании. Вечер, который запомню на всю жизнь!».
Кристиан и Сабрина путешествовали по Риму и Амстердаму, катались на верблюдах в Дубае и смотрели на слонов и носорогов на сафари в Танзании, а через пару месяцев выложили нежную фотографию с узи.
В 2018-м у них родился сын Альфред, а в 2020-м — еще один ребенок.
Каждый год Эриксен стабильно выкладывает две фотографии: с похвалой команде в конце сезона, и в день рождения жены, 25 августа. Как хочется, снова увидеть такую фотку в инстаграме Эриксена.