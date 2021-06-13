Как Петербург пережил «первый блин» на Евро-2020 — фото

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Финляндия - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
16:00Не началсяАнглия
Хорватия
Группа C
тв
19:00Не началсяАвстрия
Македония
Группа C
тв
22:00Не началсяНидерланды
Украина
Группа D
тв
14.06Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
14.06Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
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Группа B
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Дания
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Россия
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Группа A
1
Италия
13
2
Швейцария
11
3
Уэльс
11
4
Турция
10
Группа C
1
Нидерланды
00
2
Украина
00
3
Австрия
00
4
Македония
00
Группа D
1
Англия
00
2
Хорватия
00
3
Шотландия
00
4
Чехия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Швеция
00
3
Польша
00
4
Словакия
00
Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
13:36 (мск), источник: ИА REGNUM

Как Петербург пережил «первый блин» на Евро-2020 — фото

Первый из семи петербургских матчей чемпионата Европы по футболу, состоявшийся поздно вечером 12 июня, завершился крупным поражением сборной России от команды Бельгии со счётом 0:3.

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37
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37
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37
фотографий

Это поражение нельзя назвать неожиданным — бельгийскую команду многие считают одним из главных фаворитов Евро-2020. И даже глухой эрмитажный кот Ахилл верно предсказал победу «красных дьяволов» в этом матче.

Фотокорреспондент ИА REGNUM зафиксировал эмоции тех, кто пришел поболеть за российских или бельгийских футболистов на стадион «Санкт-Петербург», в фан-зону на Конюшенной площади и в один из ресторанов в центре Северной столицы.

Бельгийских фанатов по вполне понятным причинам в Петербурге было немного, но они отличались узнаваемой «боевой раскраской». Российские болельщики также проявили изобретательность, чтобы украсить собой трибуны стадиона, который в дни чемпионата разрешено заполнять лишь наполовину.

Источник: ИА REGNUM

К концу игры, когда стало понятно, что российская сборная безнадёжно проигрывает, фан-зона на Конюшенной площади погрузилась в уныние, а после третьего гола в ворота Антона Шунина люди стали массово покидать «фестиваль болельщиков».

Источник: ИА REGNUM

И хотя первый российский матч на Евро вышел комом, футбол уже уверенно звучит в разговорах на улицах Петербурга, в транспорте, в кафе и ресторанах. Впереди еще пять матчей группового турнира, в том числе матч Финляндия — Россия 16 июня, и один четвертьфинал.

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Югославия
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Англия
Англия
1980
Италия
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ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
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