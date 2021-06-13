Как Петербург пережил «первый блин» на Евро-2020 — фото

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Это поражение нельзя назвать неожиданным — бельгийскую команду многие считают одним из главных фаворитов Евро-2020. И даже глухой эрмитажный кот Ахилл верно предсказал победу «красных дьяволов» в этом матче.

Фотокорреспондент ИА REGNUM зафиксировал эмоции тех, кто пришел поболеть за российских или бельгийских футболистов на стадион «Санкт-Петербург», в фан-зону на Конюшенной площади и в один из ресторанов в центре Северной столицы.

Бельгийских фанатов по вполне понятным причинам в Петербурге было немного, но они отличались узнаваемой «боевой раскраской». Российские болельщики также проявили изобретательность, чтобы украсить собой трибуны стадиона, который в дни чемпионата разрешено заполнять лишь наполовину.

К концу игры, когда стало понятно, что российская сборная безнадёжно проигрывает, фан-зона на Конюшенной площади погрузилась в уныние, а после третьего гола в ворота Антона Шунина люди стали массово покидать «фестиваль болельщиков».