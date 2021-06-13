Фанаты с помощью самолета дали совет главному тренеру сборной Нидерландов по тактической схеме на Евро-2020

Над полем пролетел самолет, который нес баннер, обращенный главному тренеру национальной команды Франку Де Буру с просьбой пересмотреть свой взгляд на тактическую расстановку.

— Благодарю вас за совет, но мы будем играть в 3−5−2, — отметил специалист позже. Ранее Франк Де Бур был подвергнут критике за изменение тактики, которая действовала до чемпионата Европы. Специалист отказался от традиционной для голландской команды схемы 4−3−3.