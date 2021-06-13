Фанаты с помощью самолета дали совет главному тренеру сборной Нидерландов по тактической схеме на Евро-2020
Во время последней тренировки сборной Нидерландов перед стартом на чемпионате Европы произошел необычный эпизод.
Во время последней тренировки сборной Нидерландов перед стартом на чемпионате Европы произошел необычный эпизод.
Над полем пролетел самолет, который нес баннер, обращенный главному тренеру национальной команды Франку Де Буру с просьбой пересмотреть свой взгляд на тактическую расстановку.
— Франк, только 4−3−3, — было написано на плакате.
— Благодарю вас за совет, но мы будем играть в 3−5−2, — отметил специалист позже. Ранее Франк Де Бур был подвергнут критике за изменение тактики, которая действовала до чемпионата Европы. Специалист отказался от традиционной для голландской команды схемы 4−3−3.