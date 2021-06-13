«Вы захлебнетесь в собственном дерьме». Жена Андрея Семенова защищает мужа после ошибок с Бельгией

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Ниже — ее обращение, мы приводим его с малозначительными изменениями, связанными с орфографией и грамматикой:

«Сколько же в вас злости и невоспитанности.

Да, все вы, кто извергает свою желчь мне в личку.

Вы захлебнетесь в собственном [дерьме].

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Надо уметь поддерживать команду в трудную минуту. А не махать рукой, плеваться и уходить. Надо протягивать руку и помогать подняться тому, кто оступился, а не втаптывать в грязь и бросать.

Быть профессиональным спортсменом — значит жить своей работой. Ты обязан ответственно относиться к восстановлению после тренировок, соблюдать режим, следить за питанием, здоровьем и всем, что влияет на его состояние. Отдаваться на тренировках, работая на износ, постоянно менять место жительства, летать по городам, не видеть семью, друзей и все время быть готовым, в тонусе.

Не все выдерживают психологический накал таких ограничений. И далеко не каждый готов столько пахать ради результата.

Мой муж всю жизнь стирает ноги в кровь, чтобы становиться лучше с каждым днем. Я ставлю его в пример дочери как спортсмена, который благодаря своей целеустремленности, упорству, стараниям, своей стойкости несмотря ни на что самосовершенствуется и находится на своем месте — он в основе нашей сборной, он отрабатывает каждый матч на 200%, каждый из наших парней на поле бьется как тигр и готов выплюнуть легкие, но доработать до конца, на результат.

Я горжусь мужем и благодарна каждому парню на поле. Я уважаю их труд.

Когда человек не из спорта, ты не обращаешь на него внимания, зная, что он не подкован в теме, но имеет право на мнение. Но когда люди — бывшие спортсмены (в частности футболисты), комментаторы, тренеры и прочие — лезут в эксперты и поливают грязью нынешних игроков, слышны со своим бредовым мнением из каждого утюга, становится страшно.

В нашей стране большинство за то, чтобы обсасывать чужие ошибки (сразу закрывая глаза на все свои неудачи), но при этом молчать, считая нормой победы и достижения. Они скорее добьют того, кто оступился, чем помогут ему подняться! Что с вами не так?

Проще быть диванным критиком и, не поднимая зада с дивана, извергать грязь своим ртом, чем встать и начать путь к успеху (ну или хотя бы попытаться). Или быть бараном, который кивает под чужую дудку.

Те верхушки, что хватают неспортивные СМИ, оповещающие о тусовках, затратах, путешествиях и личной жизни спортсменов — это информация, направленная на узколобую аудиторию, готовую лишь осуждать, лезть в чужой карман, а не думать. Умный человек не будет связываться с дураком и просто молча отойдет в сторону, дабы не тратить свои нервы.

А его оппонент, к сожалению, начнет орать, спорить, до летящих слюней доказывать свою правоту (весьма сомнительную). И именно он будет замечен толпой и услышал.

Не будьте этим стадом, будьте личностью со своим мнением и видением.

Все хотят орать о своем великом мнении, ничем не подкрепленным. Хотят хайпа, ничего при этом не делая. Мне искренне жаль этих людей, они обиженные страдальцы.