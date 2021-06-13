Англия — Хорватия: прогноз Дениса Казанского на матч Евро-2020

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Футбол Евро 2020 Группа D, 13.06.2021, 16:00 Англия - Хорватия -

«Сборные Англии и Хорватии начинают путешествие на Евро-2020. Это круто. Для англичан вообще кайфовый турнир, потому что команда может сыграть все матчи на «Уэмбли», если дойдёт до финала.

Старт будет волнительный, и если мы посмотрим на сборную Хорватии, то она сильно поменялась с чемпионата мира. Я бы не стал говорить о коренной смене поколений, но она идёт — это процесс. По последним матчам это было хорошо заметно. Обе команды гоняли низы за несколько дней до старта чемпионата, так как на пик формы надо выходить позже.

Обе команды намекают на то, что результативного футбола не получится, потому что первая игра — это всегда серьёзное волнение и давление, тем более что на Англию смотрят как на команду, которая должна выиграть титул.

Хорватии нечего терять, но она сыграет строго в обороне. Низ в игре Англия — Хорватия. Думаю, что всё разогреется только к третьему туру в этом турнире, а пока со стратегической точки зрения хватит и ничьей.