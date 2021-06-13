Директор «Интера»: «Эриксен написал сообщение в командный чат вчера. Он надеется на возвращение»

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«Хорошей новостью является то, что поздно вечером Кристиан написал сообщение в командный чат «Интера». Он успокоил всех и надеется на возвращение. Я бы сказал, что он чувствует себя гораздо лучше.

Динамика предвещала что-то ужасное, но, к счастью, все сложилось не так. Весь вечер мы были в страхе и трепете, но все закончилось хорошо.

Я не могу вдаваться в подробности того, что произошло, потому что игрок находится под опекой врачей сборной Дании. Будет правильно, если Датская федерация футбола сделает официальное заявление.

Лучшее, что я могу сказать, — было важно, что Кристиан положительно отреагировал на вмешательство Симона Кьера и медицинского штаба, находившегося на стадионе. Сегодня мы можем сказать, что случилось, и этого достаточно.