«25 тысяч глупых россиян освистали вставших на колено бельгийцев». Что пишут о разгроме России на Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Финляндия - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
16:00Не началсяАнглия
Хорватия
Группа C
тв
19:00Не началсяАвстрия
Македония
Группа C
тв
22:00Не началсяНидерланды
Украина
Группа D
тв
14.06Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
14.06Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
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13
2
Финляндия
13
3
Дания
10
4
Россия
10
Группа A
1
Италия
13
2
Швейцария
11
3
Уэльс
11
4
Турция
10
Группа C
1
Нидерланды
00
2
Украина
00
3
Австрия
00
4
Македония
00
Группа D
1
Англия
00
2
Хорватия
00
3
Шотландия
00
4
Чехия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Швеция
00
3
Польша
00
4
Словакия
00
Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
12:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«25 тысяч глупых россиян освистали вставших на колено бельгийцев». Что пишут о разгроме России на Евро-2020

В Бельгии осудили фанатов на «Газпром Арене», а Лукаку сравнили с Бондом.

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В Бельгии осудили фанатов на «Газпром Арене», а Лукаку сравнили с Бондом. Бельгия — Россия Чуда не произошло. Бельгия одержала легкую победу над Россией.

После матча бельгийские СМИ пестрили яркими заголовками в честь лучшего игрока встречи Ромелу Лукаку.

«Бельгия доминировала над Россией, у Лукаку дубль», — пишет sportmagazine.levif.be.

На сайте rtl.be материал о матче вышел с названием «Ромелу Лукаку распял Россию». Никто не удержался от возможности похвалить нападающего своей сборной. HLN сравнил Лукаку с известным киноперсонажем, но не с Халком, как можно было подумать: «Лукаку, Ромелу Лукаку. Как Бонд. Джеймс Бонд».

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Не обошел стороной бельгийские издания и красивый поступок автора двух мячей. Открыв счет в матче, Лукаку подбежал к камере и сказал: «Крис, крепись, я люблю тебя!» Так форвард посвятил свой гол партнеру по «Интеру» Кристиану Эриксену, потерявшему сознание в игре с Финляндией.

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В соцсетях болельщики оценили поступок Лукаку. Комментарий пользователя yoelabrooklyn «Уважение Лукаку за Эриксена» под постом о победе бельгийской сборной собрал более 200 лайков.

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Фанаты не забыли и о теневом герое встречи. «Менье в огнееее!» — написал just1n_frrs. На счету правого защитника гол и голевая передача.

В Бельгии очень расстроились из-за травмы крайнего защитника Тимоти Кастаня. На 25-й минуте встречи он столкнулся с Далером Кузяевым. Оба футболиста были заменены после инцидента. По сообщениям бельгийской прессы, турнир для игрока «Лестера» закончен.

«Двойной перелом завершил Евро-2020 для Кастаня», — сообщает rtbf.be. Тот же сайт привел слова главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса о травме: «У Тимоти двойной перелом, и ему понадобится операция. К сожалению, он больше не сыграет на турнире».

Что касается сборной России, бельгийские журналисты отмечали только ошибки нашей обороны и старание во втором тайме. «Благодаря неуклюжести российской обороны “Красные дьяволы” выиграли 3:0», — пишет rtbf.be.

К сожалению, бельгийцы уделили гораздо больше внимания российским болельщикам, нежели футболистам. Если быть точнее, то им не понравилась реакция россиян на акцию игроков сборной Бельгии, которые перед стартовым свистком встали на одно колено в поддержку движения Black Lives Matter. «25 тысяч глупых россиян освистали вставших на колено в знак солидарности с движением BLM бельгийцев», — охарактеризовал ситуацию портал nieuwsblad.be.

В La libre выразились чуть мягче: «Российская публика не нашла лучшего выхода, чем свист в адрес “Красных дьяволов”. Не лучшее их решение».

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
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35В стартовом матче Евро-2020 Италия разгромила Турцию
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21Роман Евгеньев и собака: как охраняют сборную России по футболу перед Евро
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Стадионы
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