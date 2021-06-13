Трушечкин об Эриксене: «Нельзя в этой тишине оставить зрителя. Мне нужно было что-то говорить»

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Финляндия - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
16:00Не началсяАнглия
Хорватия
Группа C
тв
19:00Не началсяАвстрия
Македония
Группа C
тв
22:00Не началсяНидерланды
Украина
Группа D
тв
14.06Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
14.06Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
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21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
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2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
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Англия
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Хорватия
00
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Шотландия
00
4
Чехия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Швеция
00
3
Польша
00
4
Словакия
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Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
13:07 (мск), источник: Sports.Ru

Трушечкин об Эриксене: «Нельзя в этой тишине оставить зрителя. Мне нужно было что-то говорить»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин, работавший на матче Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1), рассказал об эмоциях, которые он пережил, когда врачи боролись за жизнь Кристиана Эриксена.

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«Вот на 42-й минуте и началось то, что у бегунов на длинной дистанции начинается на 40-м километре. Марафон. Силы жизни, выраженные в сплоченной команде товарищей Кристиана Эриксена, в стремительных и точных движениях врачей-реаниматологов, в общестадионной молитве за него — против самой смерти. Добежать, чтобы сердце забилось, чтобы снова побежала кровь.

Футбол притих и закончился, мгновенно замерев игрушкой, — как в мультфильме, где игрушки живут своей жизнью, но улыбчиво мертвеют на полу, как только в детскую вошел человек.

Только тут на поле «Паркена» шагнул кое-кто пострашней.

А я, футбольный комментатор из России, сижу в своих нелепых очках на трибуне. Ветер сдувает со стола мои бумажки-шпаргалки, их пятнадцать, и они больше не нужны. Слышно, как они по-осеннему шелестят, опадая на пол.

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Во что превращается эфир футбольной телетрансляции в такой момент? В пространство, которое невозможно организовать и структурировать. В нем больше нет понятных ориентиров времени и ясной последовательности событий. Из футбольного телевизионного эфира уходит футбол, и эфир приобретает свое изначальное, природное значение, как будто из стихотворения, в котором «ночной зефир струит эфир». Он становится звенящей и слушающей тишиной.

Как же трудно это рассказать словами… Трудно, но я попробую: чувство, что ты слышишь, что тебя слушают.

Но нет футбола, и комментатору больше нельзя говорить по-комментаторски. И, с другой стороны, нельзя в этой тишине оставить телезрителя. Потому что это именно тот предельный случай, в котором показано, для чего в телевизоре к футболу прилагается еще и чей-то голос.

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Многим ли у телевизора в такой момент была нужна функция «чистый интершум»? Сомневаюсь. Но точно знаю, что это мне, именно мне нужно было в эти драматические минуты что-то говорить. Даже если кому-то не хотелось слушать ничего, кроме той тишины, в которой можно будет не пропустить неверное, но такое обнадеживающее сердцебиение футболиста, лежащего в солнечный, праздничный день в красной майке на зеленой траве.

«Легко ли комментировать такое?» Вы увидите, насколько праздным становится этот вопрос, если поместить его рядом с такими вопросами: «А легко ли Кристиану Эриксену было пережить остановку сердца?», «Легко ли игрокам двух команд было стоять в нескольких шагах от линии фронта между чьей-то жизнью и смертью? А потом еще выходить и доигрывать этот матч, который длился в общей сложности три с половиной часа?».

Мы, комментаторы, — просто часть этой игры, когда вы ее смотрите по телевизору. Мы вместе с игрой и игроками умираем и оживаем, злимся и умиляемся, хитрим и бьемся за правду. Нам так же, как им. И мы нужны этой игре как ее составная часть, всегда знающая свое место, — написал Трушечкин.

Бельгия
3:0
Первый тайм: 2:0
Россия
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