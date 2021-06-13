Семенова смешали с грязью. Виновен ли россиянин в поражении сборной?

Сборная России неудачно стартовала на чемпионате Европы, крупно уступив Бельгии (0:3). 32-летний защитник из грозненского «Ахмата» попал в немилость фанатов после допущенной в самом начале встречи ошибки, которая привела к голу: россиянин неуклюже сыграл в попытке прервать передачу и буквально подарил мяч Ромелу Лукаку, который расстрелял ворота Антона Шунина из убойной позиции.

После матча владелец московского «Спартака» Леонид Федун, например, отметил, что у российской сборной линия обороны в принципе является самой проблемной и выделил Георгия Джикия единственным в ней светлым пятном, а известный телекомментатор Геннадий Орлов подчеркнул, что Семенов уже не первый раз допускает грубую и результативную ошибку, а также обратился к Станиславу Черчесову с вопросом о том, почему он приглашает того в сборную. В соцсетях болельщики также особо не церемонились, высказываясь об Андрее:

Просто Семенов слабый футболист. Зачем его ставят? Дивеев и Евгеньев сильнее… — считает пользователь Twitter под никнеймом HouseOfPain (@imhovich).

Я бы на месте Головина даже не напрягался. Все, что он создаст вместе с Зобниным и Марио Фернандесом, успешно испортит Семенов, — отметил Алексей (@mak_guru).

Комментатор: «Было видно, что Семенов долго разговаривал с Джикией, с Бариновым». Просил не бить в перерыве, — отшутилась алисонька (@veverty25).

Семенов в принципе способен в одиночку переиграть сборную России. Без помощи бельгийцев, — добавил Консультант (@MWoland80).

Семенов — катастрофа российского футбола. Таких защитников близко не должно быть в сборной. Но Черчесов упрямый, никого не слышит, — высказался журналист Александр Боярский.

Критика в адрес футболиста дошла до его жены Ольги, которая в своем Instagram опубликовала большой и гневный пост, отметив, что некоторые болельщики даже «извергали ей свою желчь» в личных сообщениях. Позднее, правда, супруга футболиста закрыла доступ к своему аккаунту.

«Сколько же в вас злости и невоспитанности. Вы захлебнетесь в собственном дерьме. Когда бывшие спортсмены, комментаторы, тренеры и прочие лезут в эксперты и поливают грязью нынешних игроков и слышны со своим бредовым мнением из каждого утюга, становится страшно… Проще быть диванным критиком и, не поднимая зада с дивана, извергать грязь своим ртом, чем встать и начать путь к успеху (или хотя бы попытаться)», — высказалась она.

Действительно, прошедший матч Андрей Семенов вряд ли может записать себе в актив, и тот факт, что сыгравший вдвое меньше его Игорь Дивеев провел больше успешных отборов мяча, только подтверждает этот факт. Однако чтобы избежать любых оценочных суждений, просто отметим действия российского защитника.

6-я минута: Семенов грамотно поставил корпус Лукаку и не дал тому принять проникающий пас от Янника Карраско.

10: удержал линию искусственного офсайда, но не смог прервать передачу Дриса Мертенса и, неловко пропустив мяч между ног, случайно сделал голевой пас на Лукаку, тем самым дав судьям повод не засчитывать у форварда Бельгии положение «вне игры».

12: прервал длинную передачу Яна Вертонгена и сделал точную скидку на Дмитрия Баринова.

18: совершил обрез в центре поля и подарил мяч Лукаку, который стремительно добрался до штрафной. От опасного удара Россию уберег Джикия, четко сыгравший в подкате. Он же помешал Леандру Дендонкеру точно пробить во время второй волны контратаки бельгийцев, Семенов наблюдал за моментом со стороны.

20: прервал заброс Тибо Куртуа, но сделал неточную скидку, подарив мяч Мертенсу. В этом же моменте Семенов исправился, сыграв на опережении после передачи 14-го номера сборной Бельгии.

22: неловко сыграл при подаче Дендонкера в штрафную, в результате чего Мертенс и Торган Азар (последнего Семенов лично упустил) создали еще один опасный момент. От гола спас Антон Шунин.

30: страхуя Марио Фернандеса на правом фланге, не дожал Карраско и дал тому без проблем сделать скидку на Мертенса. В нужный момент подключился Джикия, который успешно сыграл на перехвате.

40: не смог прервать передачу Тоби Алдервейрелда на Лукаку, так как помешал неуверенно сыгравший на выходе Шунин. При второй волне атаки бельгийцев с участием Тома Менье Семенов успешно сыграл на перехвате и выбил мяч из штрафной.

44: прервал атаку Карраско, четко сыграв в подкате и не дав бельгийскому вингеру войти в штрафную и нанести удар.

45+3: опекая Лукаку, не подстраховал Фернандеса, которого обыграл Карраско, и дал бельгийскому вингеру нанести опасный удар с близкого расстояния.

46: выиграл единоборство у Лукаку после заброса из глубины.

55: закрывая оголенную Дивеевым зону, устремился за Лукаку и неудачно сыграл в отборе, в результате чего бельгийский форвард через Вертонгена и Карраско развернул опасную атаку. Сам же Семенов момент доиграл и заблокировал удар Лукаку с линии штрафной.

61: оттеснил Лукаку у своей штрафной и не дал тому принять передачу от Менье.

69: подстраховал Дивеева и вышел против Лукаку, но не помешал тому сделать точный пас на Мертенса в район полукруга перед штрафной площадью.

79: у своей штрафной неудачно принял выброшенный Фернандесом из аута мяч и на ровном месте подарил его Эдену Азару, хотя и не находился под прессингом.

88: не сумел прервать передачу Менье и упустил Лукаку за спину. Бельгиец не дал Дивееву сыграть на опережение, ворвался в штрафную и прицельным ударом в ближний угол оформил дубль и довел счет до разгромного.

90+2: четко сыграл на опережение и прервал заброс Алдервейрелда на Лукаку.

Как верно подметил Леонид Федун, с лучшей стороны из всех сыгравших против Бельгии российских защитников выделился Георгий Джикия, которому буквально приходилось пахать за себя и за того парня. Неутешительным для Семенова выступает тот факт, что и молодой Игорь Дивеев выглядел увереннее 32-летнего защитника «Ахмата». В конце концов, именно его грубая ошибка послужила началом разгрома российской сборной.