Англия — Хорватия: составы команд на матч Евро-2020
Стали известны стартовые составы сборных Англии и Хорватии на матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы.
Стали известны стартовые составы сборных Англии и Хорватии на матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы.
Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало — в 16:00 мск.
Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Мингс, Стоунз, Триппьер, Филлипс, Райс, Маунт, Стерлинг, Фоден, Кейн.
Сборная Хорватии: Ливакович, Гвардиол,
Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. Помогать ему будут ассистенты Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери — нидерландец Бьорн Куйперс.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако