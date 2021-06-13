«Бельгия свалила пьяного русского медведя»: за рубежом смеются над Россией

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Финляндия - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
16:002-й таймАнглия0Хорватия0
Группа C
тв
19:00Не началсяАвстрия
Македония
Группа C
тв
22:00Не началсяНидерланды
Украина
Группа D
тв
14.06Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
14.06Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
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Хорватия
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Шотландия
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Чехия
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Испания
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Швеция
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Польша
00
4
Словакия
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Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
16:45 (мск), источник: Газета.Ру

«Бельгия свалила пьяного русского медведя»: за рубежом смеются над Россией

Российские фанаты освистали сборную Бельгии за преклонение колена перед матчем в честь движения «Black Lives Matter» и разозлили Ромелу Лукаку, который оформил дубль и испортил стране День России; Артем Дзюба оказался бессилен, потому что тактика Станислава Черчесова «очень ограничена», а Александр Головин «напоминал призрака». «Газета.Ru» рассказывает, что пишут в бельгийских СМИ о победе над Россией.

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Бельгийские СМИ описали разгром России со счетом 3:0 в первом матче на Евро-2020 как абсолютно плановое событие, которое не должно вызывать особенного восторга. Сборная № 1 в рейтинге ФИФА так и должна разбираться с командой № 38. Даже злорадства по поводу полной беспомощности подопечных Станислава Черчесова наблюдалось по минимуму.

Явный негатив по отношению к «нашим парням» проявлялся только в описании предстартовой церемонии, когда сборная Бельгии и главный арбитр встречи Матео Лаос преклонили колено в честь акции «Black Lives Matter» («Жизни черных важны»). Российские фанаты освистали этот жест, а футболисты сборной России его не поддержали и не опустились на колено вслед за гостями.

Бельгийский журналист Флоран Малис выделил этот момент в статье для портала Walfoot под заголовком «Ромелу Лукаку исполняет свою миссию: разбивает слабую сборную России и отдает дань уважения Кристиану Эриксену».

Источник: Скриншот материала издания Walfoot
Бельгия стартовала на Евро-2020 во враждебной атмосфере: когда «красные дьяволы» преклонили колено, с трибун начали улюлюкать и освистывать их. Смутил ли команду такой прием? Начало встречи выдалось действительно напряженным.
Флоран Малис
журналист издания Walfoot
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«Создалось впечатление, что сборная России готова доставить проблемы Бельгии, хотя она действовала в атаке по одному и тому же шаблону: длинный заброс, прием Дзюбы, скидка под удар. Но этого было достаточно, чтобы заставить напрячься наших защитников — Дедрика Бояту и Яна Вертонгена — на несколько минут. Если быть точным, на десять минут.

Именно столько времени понадобилось Семенову, чтобы совершить глупейшую ошибку и подарить мяч Лукаку после навеса Дриса Мертенса, который изначально не нес никакой опасности. Лукаку расстрелял Антона Шунина (1:0) и посвятил этот гол своему одноклубнику по “Интеру” Кристиану Эриксену, который потерял сознание во время матча Дания — Финляндия.

Ромелу сильно преобразился. Драма, развернувшаяся с Эриксеном, и свист в начале встречи с Россией сильно подстегнули его. Игра нападающего просто восхищала: скидки на партнеров, дриблинг, умелые открывания впереди — он был везде и выполнил свою миссию», — написал корреспондент Walfoot.

При описании второго гола журналист отметил, что российские фанаты замолчали и перестали активно поддерживать сборную, «осознавая катастрофическую слабость своей команды».

Также в статье подчеркивается, что во втором тайме сборная России честно пыталась избежать позора на глазах у 26 тысяч зрителей, но, «когда план команды настолько ограничен, Дзюба не может творить чудеса, тем более что его очень хорошо закрывал Боята; Александр Головин был похож на призрака, хотя и обладает отличной техникой, как и измученный травмами Денис Черышев».

С положительной стороны был отмечен Алексей Миранчук: «Один из немногих российских легионеров за рубежом заставил Бояту потрудиться в обороне. И защитник “Герты” справился с Миранчуком, став одним из лучших игроков матча».

В издании HNL отметили, что Бельгия разгромила подопечных Черчесова прямо в День России, выпустив статью под заголовком «Лукаку, Ромелу Лукаку — это как Бонд, Джеймс Бонд. Нападающий сорвал День России».

Источник: Скриншот материала издания HNL

«С великолепной игрой Бояты и Вертонгена, с отличным футболом в исполнении хавбека Леандера Дендонкера и с зажигающим Лукаку Бельгия свалила пьяного русского медведя», — говорится в статье.

Также на главной странице сайта HNL красуется новость о том, что УЕФА поддержал преклонение колена в исполнении «красных дьяволов» и осудил свист в их сторону в исполнении российских болельщиков.

Источник: Скриншот материала издания HNL

«Любой игрок или официальное лицо имеет право встать на одно колено перед матчем», — отметили в УЕФА.

Также сообщается, что организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) осудила поведение российских фанатов: «Мы призываем зрителей проявлять уважение к игрокам, которые встают на одно колено. Мы придерживаемся политики нетерпимости к расизму».

Примерно те же интересные моменты матча (свист в начале) и аспекты игры (бенефис Лукаку, слабость России) выделили и другие издания Бельгии. Остается надеяться, что в следующих матчах дружина Черчесова даст европейским странам повод писать о себе в других тонах.

16 июня Россия сыграет с Финляндией в 16.00 по московскому времени, а 21 июня — с Данией в 22.00.

Эльвира Ондар

Бельгия
3:0
Первый тайм: 2:0
Россия
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Испания
Испания
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Венгрия
1976
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Чехословакия
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ФРГ
ФРГ
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Нидерланды
Нидерланды
1984
Франция
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Франция
Франция
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Испания
Испания
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Португалия
Португалия
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Дания
Дания
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
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21Роман Евгеньев и собака: как охраняют сборную России по футболу перед Евро
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