Англичанин Беллингем стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов Европы

Игрок появился на поле 82-й минуте матча первого тура группового этапа с хорватами, заменив Гарри Кейна. На момент дебюта Беллингему исполнилось 17 лет и 349 дней. Предыдущим рекордсменом был нидерландец Йетро Виллемс, который появился на поле в матче чемпионата Европы 2012 года в возрасте 18 лет и 71 дня.