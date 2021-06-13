Англичанин Беллингем стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов Европы
ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем стал самым молодым футболистом, вышедшим на поле в матче чемпионата Европы.
ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем стал самым молодым футболистом, вышедшим на поле в матче чемпионата Европы.
Игрок появился на поле 82-й минуте матча первого тура группового этапа с хорватами, заменив Гарри Кейна. На момент дебюта Беллингему исполнилось 17 лет и 349 дней. Предыдущим рекордсменом был нидерландец Йетро Виллемс, который появился на поле в матче чемпионата Европы 2012 года в возрасте 18 лет и 71 дня.
На данный момент сборная Англии выигрывает со счетом 1:0.