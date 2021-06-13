«Нам жаль Россию — грустную и безобидную сборную. Ее держали на ногах только навесы на Дзюбу». Реакция Европы на разгром от Бельгии

В Европе футбол отошел на второй план после ужаса в Копенгагене. Однако после известий о том, что состояние Кристиана Эриксена стабильное, европейские СМИ не обошли вниманием разгром России от Бельгии в Санкт-Петербурге (0:3).

France Football: Нам жаль этих русских

France Football опубликовал материал, посвященный матчу Бельгия — Россия. Сама статья поделена на три логических части: урок, победитель и неудачник. Команде Станислава Черчесова посвящен заключительный абзац, который начинается с подзаголовка «Le perdant: Triste Sbornaya» — «Неудачник: грустная сборная».

Среди игроков национальной команды отмечают Антона Шунина, который пропустил три гола, и Дениса Черышева, который вышел на замену, но в итоге был заменен.

«Нам жаль этих русских. Мало желания, мало умения, мало уверенности и, главное, чувство ужасной неполноценности по сравнению с Бельгией. В голах Шунин проявил себя катаклизмом, но он не единственный. Особое упоминание о несчастном Черышеве, который вступил в игру на 29-й минуте игры, чтобы пробежаться и уйти с поля на 63-й… Символично».

33 фотографии 33 фотографии 33 фотографии Россия в стартовом матче Евро крупно проиграла Бельгии

Marca: Россию держала на ногах возможность навешивать на Дзюбу

Испанцы не скупились на комплименты в адрес победителя встречи — Бельгии, отметив, что «Красные дъяволы» являются фаворитами Евро-2020 не только потому, что занимали лидирующие позиции в рейтинге ФИФА в течение нескольких лет и квалифицировались на этот чемпионат Европы, не проиграв ни одной игры.

Бельгийцы превосходили россиян по всем показателям и без разгромного счета. «Не нужно было сокрушать Россию — это не стиль команды, возглавляемой Роберто Мартинесом,» — пишет Marca.

При этом в материале отмечается игра капитана «Спартака» Георгия Джикии, который в одиночку пытался бороться с Лукаку. Остальная часть команды продолжала гнуть свою линию и надеялась на капитана Артема Дзюбу.

«Россия оставалась на ногах только за счет своего самоуважения и возможности навешивать на Дзюбу».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/uSUjeWuvMxA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Kicker: Россия осталась безобидной

Немецкое издание называет исход противостояния России и Бельгии ожидаемым. В статье отмечается, что первый гол был забит «auf Einladung der Russen» (по приглашению россиян): без Кевина де Брейне и Эдена Азара бельгийцы наградили себя забитым мячом после ошибки Андрея Семенова.

«На своем поле у России все шло не по плану: после Кузяева пришлось заменить и Жиркова из-за травмы. Россия осталась безобидной, а Лукаку оформил дубль».

Также в материале упомянут и главный тренер России Станислав Черчесов и его попытки поменять схему игры. Но это не помогло — Бельгия контролировала игру.

«Черчесов несколько раз менял игру, но, если не считать дальнего удара Зобнина (46-я минута), его команда была почти незаметна. Бельгия же уверенно держала мяч подальше от собственных ворот», — пишет Kicker.

26 фотографий 26 фотографий 26 фотографий Заявка сборной России на Евро-2020

La Gazzetta dello Sport: Дзюба никогда не достигал цели

Неделю назад итальянское издание посвятило капитану сборной России целый материал, назвав его «экс-капитаном — катастрофой» за попадание в различные передряги. В материале тогда отмечалось, что у форварда всегда были сложные отношения с тренерами, но на поле очень хорош — умеет забивать. «Черчесов доверит ему место в атаке», — говорилось в статье.

В этот раз комментарии о нападающем не были такими лестными: «Его замечали игроки, он пытался быть лидером, но никогда не достигал цели».

Также итальянцы отмечают неуверенную игру защиты российской сборной и делают акцент на голкипере: