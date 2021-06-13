Юрген Клинсманн очень сильно разочарован игрой сборной России

«Потрясающее выступление Лукаку и сборной Бельгии. Но хочу отметить, что я был очень сильно разочарован игрой России. Она была тенью той команды, которая играла три года назад на ЧМ-2018. На домашнем турнире они играли энергично, были храбрыми, двигались вперед. В матче с Бельгией они не показали характер, не было борьбы, не держали удар.