Сборная Англии стартовала на чемпионате Европы по футболу с победы над командой Хорватии

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Финляндия - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
16:00ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
19:00Не началсяАвстрия
Македония
Группа C
тв
22:00Не началсяНидерланды
Украина
Группа D
тв
14.06Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
14.06Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
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Финал
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2
Финляндия
13
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Россия
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3
Уэльс
11
4
Турция
10
Группа C
1
Нидерланды
00
2
Украина
00
3
Австрия
00
4
Македония
00
Группа D
1
Англия
13
2
Шотландия
00
3
Чехия
00
4
Хорватия
10
Группа E
1
Испания
00
2
Швеция
00
3
Польша
00
4
Словакия
00
Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
18:11 (мск), источник: ТАСС

Сборная Англии стартовала на чемпионате Европы по футболу с победы над командой Хорватии

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Сборная Англии со счетом 1:0 обыграла команду Хорватии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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Гол на 57-й минуте забил Рахим Стерлинг. На 82-й минуте вместо капитана сборной Англии Гарри Кейна на поле вышел полузащитник Джуд Беллингем. Он стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов Европы. На момент дебюта Беллингему исполнилось 17 лет и 349 дней, предыдущим рекордсменом был нидерландец Йетро Виллемс, который появился на поле в матче чемпионата Европы 2012 года в возрасте 18 лет и 71 дня.

Фоторепортаж
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Стадион «Уэмбли» вмещает 90 000 зрителей. Первые матчи чемпионата Европы в Лондоне могут посетить 25% от вместимости арены — 22 500 человек. Планируется, что это число будет увеличено к матчам плей-офф. В Лондоне пройдут еще две встречи группового этапа с участием сборной Англии, два матча 1/8 финала турнира, полуфиналы и финал.

В финальной части чемпионата Европы сборные Англии и Хорватии ранее встречались один раз. На турнире 2004 года англичане одержали победу со счетом 4:2 в матче группового этапа. Лучшим достижением хорватской сборной на чемпионатах Европы является выход в четвертьфинал турниров 1996 и 2008 годов. Сборная Англии дважды становилась бронзовым призером турнира (1968, 1966), а также единственной командой, выигравшей чемпионат мира, но не ставшей чемпионом Европы.

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Сборная Англии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы D. В этой группе также выступают команды Шотландии и Чехии, которые проведут свой матч 14 июня в Глазго. В следующем туре сборная Англии в Лондоне сыграет с шотландцами, а хорваты в Глазго встретятся с чехами. Обе игры пройдут 18 июня.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля. Игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Санкт-Петербург среди городов, принимающих встречи чемпионата Европы, оказался вторым по количеству матчей. В городе пройдут еще шесть игр: Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.

Англия
1:0
Первый тайм: 0:0
Хорватия
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1
СССР
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2
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Югославия
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Чехословакия
Чехословакия
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
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