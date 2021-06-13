Мбаппе рассказал о конфликте с Жиру

«Мы уже поговорили с Оливье. Это правда, что такая ситуация оказала на меня влияние. Но мы не собираемся придавать всему этому большого значения. Мы здесь для того, чтобы представлять сборную Франции — это самое главное», — цитирует Мбаппе L’Equipe.