«Он был мёртв». Эриксен пережил клиническую смерть

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Финляндия - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
16:00ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
19:00ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
22:00Не началсяНидерланды
Украина
Группа D
тв
14.06Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
14.06Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
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Финляндия
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Италия
13
2
Швейцария
11
3
Уэльс
11
4
Турция
10
Группа C
1
Австрия
13
2
Нидерланды
00
3
Украина
00
4
Македония
10
Группа D
1
Англия
13
2
Шотландия
00
3
Чехия
00
4
Хорватия
10
Группа E
1
Испания
00
2
Швеция
00
3
Польша
00
4
Словакия
00
Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
20:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Он был мёртв». Эриксен пережил клиническую смерть

В большинстве таких случаев спасти человека уже невозможно.

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Источник: Reuters

Накануне главной темой для переживаний на Евро-2020 стала отнюдь не игра сборной России с Бельгией. Весь мир молился за здоровье Кристиана Эриксена. Полузащитник сборной Дании потерял сознание на поле во время первого тайма матча с Финляндией. Встреча была прервана, а футболисты Дании помогли унести Эриксена с поля. Позже стало известно, что состояние Кристиана стабилизировалось, и болельщики на стадионе стали скандировать фамилию полузащитника датчан.

Состояние Эриксена стабильное, а игроки и персонал сборной Дании получили психологическую помощь после инцидента

Сегодня датская футбольная ассоциация сообщила о состоянии полузащитника, который пережил остановку сердца:

— Этим утром мы разговаривали с Кристианом Эриксеном, который передал привет партнёрам по команде. Его состояние остаётся стабильным, но он всё ещё находится в больнице для дальнейшего обследования. Игроки и персонал национальной сборной получили психологическую помощь и будут продолжать бороться на турнире плечом к плечу после вчерашнего инцидента. Мы благодарим всех за слова поддержки Кристиану Эриксену — фанатов, игроков, королевские семьи Дании и Англии, представителей международных ассоциаций, клубов и остальных. Мы призываем всех присылать свои пожелания, адресованные датской футбольной ассоциации, которые будут переданы лично Кристиану и его семье.

— Эриксен был мёртв, — признался врач сборной Дании Мортен Боесен. — У него остановилось сердце. Я не знаю, как нам удалось спасти его. Это произошло очень быстро. Не могу объяснить причину произошедшего, мы не знаем, что ответить.

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Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча с финнами

«В большинстве случаев смерть из клинической переходит в биологическую»

«Чемпионат» связался с бывшим врачом московского «Спартака» Михаилом Вартапетовым. Он много лет проработал не только в футбольной команде, но и в составе реанимационной бригады скорой помощи:

— Начнём с того, что, по мировой статистике, к сожалению, подобное происходит не так уж редко. Наиболее резонансные случаи, которые возникают на турнирах такого уровня, привлекают внимание. Людям кажется, что это участилось. К сожалению, в большинстве случаев смерть из клинической переходит в биологическую, когда спасти человека уже невозможно.

Говоря про случай Эриксена, стоит отметить, что великолепно сработала вся медицинская бригада, начиная с врача команды и заканчивая медицинской службой стадиона. Они сделали всё абсолютно правильно. Для этого и существуют определённые требования УЕФА: минимальное медицинское оснащение, наличие врача-реаниматолога у кромки поля. Все требования, как мы видим, были выполнены. Датчане всё сделали квалифицированно и грамотно. Это я говорю даже не как спортивный врач, а как человек, много лет проработавший в составе реанимационной бригады скорой помощи.

— Что могло стать причиной случившегося?

— Не хотелось бы гадать на кофейной гуще, нет всей медицинской документации перед глазами. Если доктор команды утверждает, что это была остановка сердца, даже использовался дефибриллятор, тогда мы однозначно говорим, что Эриксен перенёс клиническую смерть. Судя по всем отчётам, реанимация заняла не более 10−15 минут. В это время проводилась искусственная вентиляция лёгких. На одной из фотографий я видел мешок Амбу (устройство для искусственной вентиляции лёгких) в руках у спасателей. Скорее всего, была проведена интубация или вентиляция проводилась через маску. Это не столь важно. Наверняка проводился закрытый массаж сердца.

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Причины могут быть разные, начиная от скрытой инфекции и заканчивая дилатационной кардиомиопатией (нарушение функционирования миокарда, приводящее к сердечной недостаточности. — Прим. «Чемпионата»), которая в большинстве случаев приводит к необратимым изменениям. Видимо, в этом случае мы имеем дело с остановкой сердца, пока ещё непонятного происхождения.

Эриксен ещё сможет вернуться в профессиональный спорт, если реанимация была быстрой

— Для реаниматолога после успешно проведённой реанимации всегда встаёт вопрос: насколько пострадал мозг? Если мозг находился в состоянии длительной гипоксии (например, более пяти минут), то тогда может развиться постреанимационный синдром, когда часть клеток головного мозга претерпела необратимые изменения. Если в данном случае реанимация была очень быстрой, эффективной и успешной, то, надеюсь, ничего подобного не произошло и Эриксен сможет вернуться в профессиональный футбол. О времени возвращения сказать сложно: от нескольких дней до нескольких месяцев. Всё будет зависеть от результатов дальнейшего обследования. Только после него врачи могут дать допуск или ограничить в физических нагрузках.

— Много вопросов по поводу отсутствия на поле реанимобиля. Был ли он нужен в этой ситуации?

— Вопрос организационной логистики. Его и не должно быть на поле, потому что немедленно была начата реанимация. Судя по всему, она проводилась квалифицированно и в полном объёме. Прерывать её ради того, чтобы переложить на носилки и в машину скорой, значит, нарушить цикл реанимационных мероприятий. После того, как Эриксен пришёл в сознание, у него появилось кровообращение и самостоятельное дыхание, тогда и встаёт вопрос о транспортировке. Но опять же выезжать для этого машине скорой помощи необязательно, потому что есть носилки, помощники, которые могут переместить пострадавшего в определённую точку. У меня нет никаких сомнений, что на стадионе всё было организовано правильно, машины наверняка имелись в наличии. Просто не было необходимости, это было бы потерей времени.

***

Хочется верить, что у Эриксена всё будет хорошо. Прежде всего со здоровьем, а потом и с возвращением в спорт.

Дания
0:1
Первый тайм: 0:0
Финляндия
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1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
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