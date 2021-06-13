Стали известны первые слова пришедшего в себя Эриксена

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

«Он больше беспокоился за нас — типичный Кристиан. Говорил, мало что помнит, и что больше переживает за команду. Вот такие они — большие игроки и большие личности. Он сказал нам, что хочет, чтобы мы играли дальше», — сказал главный тренер датчан Каспер Юлманд.

Ранее 13 июня кардиолог Скотт Мюррей оценил перспективы возвращения Эриксена в футбол. Врач посчитал, что после случившегося спортсмен, вероятно, будет вынужден завершить профессиональную карьеру.