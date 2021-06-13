«Если бы не досадный гол Бельгии, мы бы забили первыми». Жизнь сборной после разгрома
Наши игроки считают, что в первые 15 минут Бельгия боялась Россию.
Наши игроки считают, что в первые 15 минут Бельгия боялась Россию.
На следующий день после крупного поражения от Бельгии сборная России провела восстановительную тренировку на «Петровском». Перед началом занятия Станислав Черчесов собрал игроков в круг и
В тренировке не принимали участие сразу трое футболистов: Далер Кузяев, Юрий Жирков и Игорь Дивеев. Они остались в отеле
После тренировки с журналистами пообщались полузащитники Роман Зобнин и Рифат Жемалетдинов.
— Мало положительных эмоций. Проиграли крупно, хотели немного другого. Многое не получилось, нужно было переспать с этим. Теперь уже надо делать выводы и двигаться дальше. Соперник был во многом лучше, футболисты играют в
После поражений всегда тяжело, ночью пару часов поспал, негативные мысли лезут. Не удалось их пока прогнать. Возможно, слегка нервничали и переживали, ошибались в простых моментах и передачах. Против нас играла хорошая команда, которая не давала вздохнуть. Пропустили на первых минутах в первом матче Евро, много переживали
— Не получался прессинг, бельгийцы быстро разворачивали атаки. Это главная проблема, плюс у соперника был хороший прессинг. На скамейке сидеть тяжело, хочется играть. Но шли мурашки от поддержки болельщиков, большая им благодарность. Бельгия была не на пике, у них отсутствовали несколько игроков, но Лукаку очень высокого уровня. Первый его гол мы сами себе придумали, а второй — он уже убежал и забил. Его отмечу.
Первые 15 минут бельгийцы сами боялись играть, выбивали по аутам. Это было видно. У нас были хорошие моменты. Этот досадный гол сломал всю игру. Если бы не этот гол, мы бы забили первыми. Игра нам давалась. Мы отталкивались от своей игры. Нужно самим выигрывать два матча и спокойно решать свои задачи. Ситуация с Эриксеном ужасная. Желаю ему здоровья. Всех деталей мы не узнаем. Хочется, чтобы такого в футболе было поменьше.
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Матч с Финляндией состоится 16 июня. Надеемся, слова игроков не разойдутся с реальностью.