«Если бы не досадный гол Бельгии, мы бы забили первыми». Жизнь сборной после разгрома

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Финляндия - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
16:00ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
19:00ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
22:00Не началсяНидерланды
Украина
Группа D
тв
14.06Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
14.06Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
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Группа B
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2
Финляндия
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Дания
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Россия
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Группа A
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Италия
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2
Швейцария
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3
Уэльс
11
4
Турция
10
Группа C
1
Австрия
13
2
Нидерланды
00
3
Украина
00
4
Македония
10
Группа D
1
Англия
13
2
Шотландия
00
3
Чехия
00
4
Хорватия
10
Группа E
1
Испания
00
2
Швеция
00
3
Польша
00
4
Словакия
00
Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
20:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Если бы не досадный гол Бельгии, мы бы забили первыми». Жизнь сборной после разгрома

Наши игроки считают, что в первые 15 минут Бельгия боялась Россию.

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Источник: Чемпионат.com

На следующий день после крупного поражения от Бельгии сборная России провела восстановительную тренировку на «Петровском». Перед началом занятия Станислав Черчесов собрал игроков в круг и что-то очень долго и активно рассказывал, используя при этом активную жестикуляцию. «Он всегда так. Обычный процесс общения с командой», — пояснил пресс-атташе сборной Игорь Владимиров. И добавил: «Обстановка в команде рабочая. Все ребята — профессионалы. Не первый раз проигрывают, как и побеждают. Всё случается».

В тренировке не принимали участие сразу трое футболистов: Далер Кузяев, Юрий Жирков и Игорь Дивеев. Они остались в отеле из-за повреждений и работали индивидуально. Сроки возвращения в общую группу пока неизвестны. Но есть и хорошая новость — Фёдор Кудряшов занимался наравне со всеми.

После тренировки с журналистами пообщались полузащитники Роман Зобнин и Рифат Жемалетдинов.

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Россия в стартовом матче Евро крупно проиграла Бельгии

Зобнин плохо спал после поражения, у игрока негативные мысли

— Мало положительных эмоций. Проиграли крупно, хотели немного другого. Многое не получилось, нужно было переспать с этим. Теперь уже надо делать выводы и двигаться дальше. Соперник был во многом лучше, футболисты играют в топ-чемпионатах, быстрее думают, быстрее работают с мячом, мы должны к такому стремиться.

После поражений всегда тяжело, ночью пару часов поспал, негативные мысли лезут. Не удалось их пока прогнать. Возможно, слегка нервничали и переживали, ошибались в простых моментах и передачах. Против нас играла хорошая команда, которая не давала вздохнуть. Пропустили на первых минутах в первом матче Евро, много переживали из-за этого. Поначалу игра давалась, нам не удалось забить, они первыми это сделали, это сыграло в их пользу. Мы должны набирать свои очки, не смотреть на соперников. Надо побеждать Финляндию и двигаться дальше. Перед матчем узнали про Эриксена. Всё это очень жёстко. Хочется пожелать ему здоровья. Оно — прежде всего.

Во время загрузки произошла ошибка.

Жемалетдинов считает, что у России не получался прессинг

— Не получался прессинг, бельгийцы быстро разворачивали атаки. Это главная проблема, плюс у соперника был хороший прессинг. На скамейке сидеть тяжело, хочется играть. Но шли мурашки от поддержки болельщиков, большая им благодарность. Бельгия была не на пике, у них отсутствовали несколько игроков, но Лукаку очень высокого уровня. Первый его гол мы сами себе придумали, а второй — он уже убежал и забил. Его отмечу.

Первые 15 минут бельгийцы сами боялись играть, выбивали по аутам. Это было видно. У нас были хорошие моменты. Этот досадный гол сломал всю игру. Если бы не этот гол, мы бы забили первыми. Игра нам давалась. Мы отталкивались от своей игры. Нужно самим выигрывать два матча и спокойно решать свои задачи. Ситуация с Эриксеном ужасная. Желаю ему здоровья. Всех деталей мы не узнаем. Хочется, чтобы такого в футболе было поменьше.

***

Матч с Финляндией состоится 16 июня. Надеемся, слова игроков не разойдутся с реальностью.

Бельгия
3:0
Первый тайм: 2:0
Россия
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История чемпионатов Европы
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
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