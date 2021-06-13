Австрия обыграла Македонию на чемпионате Европы

Австрийцы открыли счет в первом тайме, когда отличился полузащитник Штефан Лайнер. Однако 37-летний капитан македонцев Горан Пандев вскоре воспользовался ошибкой соперника и выровнял положение.

Он стал автором первого гола в истории сборной Македонии на чемпионатах Европы, которая дебютировала на европейском первенстве.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/AWw6KBb24zM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во второй тайме австрийцы смогли реализовать свое преимущество в игре. Голами отметились полузащитник Михаэль Грегорич и нападающий Марко Арнаутович.