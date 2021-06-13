Австрия обыграла Македонию на чемпионате Европы
Сборная Австрии стартовала с победы на чемпионате Европы, обыграв команду Македонии со счетом 3:1.
Сборная Австрии стартовала с победы на чемпионате Европы, обыграв команду Македонии со счетом 3:1.
Австрийцы открыли счет в первом тайме, когда отличился полузащитник Штефан Лайнер. Однако 37-летний капитан македонцев Горан Пандев вскоре воспользовался ошибкой соперника и выровнял положение.
Он стал автором первого гола в истории сборной Македонии на чемпионатах Европы, которая дебютировала на европейском первенстве.
Во второй тайме австрийцы смогли реализовать свое преимущество в игре. Голами отметились полузащитник Михаэль Грегорич и нападающий Марко Арнаутович.
В следующем туре в группе C Австрия сыграет против Голландии, а Македония — против Украины.