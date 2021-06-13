Россия проиграла Бельгии? Зато у Черчесова зарплата в два раза больше, чем у их тренера

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Считать чужие деньги у нас всегда любили и умели. А тренеры футбольной сборной страны у нас ещё со времён Хиддинка неизменно входят в категорию очень высокооплачиваемых специалистов. Их доходы обсуждаются СМИ и болельщиками, и особенно живо — после неудач вверенных им команд. Мы сопоставили зарплаты тренеров Евро-2020 с их достижениями — и вот что получили.

10. Роберто Мартинес (Бельгия) — € 1,2 млн

Испанский специалист возглавил бельгийскую сборную в августе 2016 года. Под его руководством Бельгия выиграла бронзовые медали чемпионата мира 2018 года (лучший результат в истории команды). Что касается первенства Европы, то здесь лидер рейтинга ФИФА в последнее время терпит неудачи. В 2004, 2008 и 2012 годах Бельгия не проходила квалификацию, а в 2016-м вылетела на стадии четвертьфинала от Уэльса. На этот раз Де Брёйне и компания рассчитывают взять титул.

«Мы установили высокую планку в 2018 году на чемпионате мира и должны продолжать в том же духе. А главная цель ведь выиграть этот европейский турнир? В любом случае мы со сборной постараемся это сделать», — заявил главный тренер «красных дьяволов».

Кстати, в октябре Бельгия будет бороться за титул Лиги наций, в полуфинале её ждёт сборная Франции.

Успехи: бронза на ЧМ-2018.

9. Владимир Петкович (Швейцария) — € 1,32 млн

После ЧМ-2014 сборную Швейцарии возглавил Петкович. Экс-тренер «Лацио» через два года дал результат, выйдя с командой в плей-офф Евро-2016. В 1/8 финала швейцарцы уступили Польше, но показали свой лучший результат в истории чемпионатов Европы. Спустя два года Петковичу не составило труда вывести сборную и в плей-офф чемпионата мира — 2018, где в 1/8 финала Швейцария попала на Швецию и вылетела из турнира (0:1). Также в сезоне-2018/2019 Лиги наций Петкович вывел сборную в полуфинал, где проиграл Португалии (1:3).

На Евро-2020 у Швейцарии в группе Италия, Уэльс и Турция, поэтому команда будет стремиться выйти из группы и установить новый рекорд, преодолев 1/8 финала.

Успехи: 1/8 финала ЧЕ-2016 и ЧМ-2018, полуфинал Лиги наций.

8. Луис Энрике (Испания) — € 1,5 млн

Летом 2018 года после ЧМ Энрике заключил двухлетний контракт со сборной Испании. Через год испанец покинул национальную команду по личным обстоятельствам, вместо него главным тренером был назначен его ассистент Роберт Морено. Оправившись от семейной трагедии (у Луиса умерла дочь), 19 ноября Луис вернулся на пост тренера национальной сборной, которая под руководством Морено квалифицировалась на Евро-2020. Осенью Испания сыграет с Италией в полуфинале Лиги наций сезона-2020/2021.

Евро-2020 — его первый большой турнир в качестве главного тренера сборной Испании.

Успехи: —.

7. Роберто Манчини (Италия) — € 2 млн

В мае 2018 года бывший тренер «Зенита» возглавил национальную команду родной страны. Под руководством Манчини итальянцы одержали 10 побед в 10 матчах (разница мячей 37−4) квалификации Евро-2020. Также Роберто занял первое место в Лиге наций и осенью сыграет в полуфинале с Испанией. Сборная Италии открывала Евро-2020 и в первом матче разгромила Турцию (3:0).

Месяц назад Манчини подписал новый контракт с федерацией, согласно которому будет зарабатывать € 3 млн в год в течение пяти лет.

Евро-2020 — его первый большой турнир в качестве главного тренера сборной Италии.

Успехи: —.

6. Фернанду Сантуш (Португалия) — € 2,25 млн

Сантуш рулит португальской сборной с сентября 2014 года. Путь Португалии к Евро-2016 выдался удивительным. Будущие чемпионы Европы блёкло начали отборочный этап к турниру: проиграли первый матч (затем был назначен Сантуш), выиграли оставшиеся семь встреч, демонстрируя невзрачную игру. На Евро-2016 португальцы были в группе с Венгрией, Исландией и Австрией и все три матча группового этапа сыграли вничью. Затем последовали победы над Хорватией, Польшей, Уэльсом и напряжённая встреча с Францией, подарившая Роналду и Ко трофей.

На Кубке Конфедераций 2017 года Португалия заняла третье место, а на ЧМ-2018 вылетела в 1/8 финала, проиграв Уругваю (1:2). В следующем году Сантуш привёл команду к чемпионству в Лиге наций (обыграли Нидерланды со счётом 1:0).

Успехи: чемпионы Европы (2016), бронза на Кубке Конфедераций-2017, победитель Лиги наций-2018/2019.

5. Станислав Черчесов (Россия) — € 2,5 млн

Черчесов тренирует нашу сборную с августа 2016 года. К сожалению, успех на домашнем чемпионате мира (выход в четвертьфинал) остаётся единственным приятным воспоминанием для болельщиков. В 2017 году на Кубке Конфедераций россияне не вышли из группы, а в двух розыгрышах Лиги наций не добились повышения в классе, дважды заняв второе место в Лиге B и получив в решающем матче 0:5 в Сербии.

Евро-2020 только стартовал, а Черчесов — уже под огнём критики. Давний «поклонник» Станислава Саламовича Василий Уткин после поражения от Бельгии акцентировал внимание на зарплате тренера.

«Но, понимаете, дело в том, что тренер сборной России получает € 2,5 млн в год. Это не считая ещё премиальных доходов. Нет ничего удивительного в том, что у него нет игровых идей. А если есть одна-другая, то он в них верит совершенно безоговорочно. За это в нашей стране и платят такие бабки. Что нормально, пускай. Я не завидую», — заявил Уткин.

Успехи: четвертьфинал ЧМ-2018.

4. Гарет Саутгейт (Англия) — € 3 млн

С 2013 года Саутгейт трудился в сборной Англии до 21 года, а в 2016-м возглавил главную команду. На ЧМ-2018 англичане показали лучший результат за последние 28 лет, дойдя до полуфинала и заняв четвёртое место. В Лиге наций-2018/2019 Англия вышла в полуфинал и уступила сборной Нидерландов, зато смогла взять бронзовые медали, обыграв швейцарцев.

На Евро-2020 Англия рассчитывает выиграть титул, обладая самым дорогим составом. Впрочем, даже если выступление окажется неудачным, Саутгейт останется во главе команды до ЧМ-2022, считает The Times.

Успехи: четвертьфинал ЧМ-2018, бронза Лиги наций-2018/2019.

3. Франк де Бур (Нидерланды), € 3 млн

Де Бур принял сборную Нидерландов недавно — 23 сентября 2020 года. Последние годы голландцы терпели крах: не попали в финальный этап Евро-2016 и ЧМ-2018 и проиграли в финале Лиги наций-2018/2019. У де Бура большой опыт выступлений на чемпионатах Европы. В качестве игрока он трижды выигрывал бронзовые медали в 1992, 2000 и 2004 годах. Ожидается, что он передаст свой опыт игрокам.

Евро-2020 — его первый большой турнир в качестве главного тренера сборной Нидерландов.

Успехи: —.

2. Дидье Дешам (Франция) — € 4,39 млн

Дешам возглавил Францию после Евро-2012, на котором сборная дошла до четвертьфинала. За последние годы Франция с Дешамом достигла четвертьфинала на ЧМ-2014, проиграла в финале домашнего Евро-2016, стала чемпионом мира в 2018 году в России и теперь хочет взять реванш за прошлый ЧЕ.

Суммарная стоимость состава французской сборной превышает € 1 млрд (чуть меньше, чем у Англии), что делает их главными фаворитами турнира в совокупности с успехами в последние годы. Что касается Лиги наций, то в октябре британцы встретятся с Францией в полуфинале.

Успехи: серебро Евро-2016, чемпионы мира (2018).

1. Йоахим Лёв (Германия) — € 4,75 млн

После ЧМ-2006 Лёв сменил на посту главного тренера бундестим Юргена Клинсманна, которому прежде ассистировал. За 15 лет работы Йоахим достиг неимоверных высот, выиграв чемпионат мира в 2014 году и собрав коллекцию из серебряных и бронзовых наград.

Единственным провалом Германии можно назвать невыход из группы на ЧМ-2018, а невзрачные результаты в Лиге наций, скорее всего, связаны с тем, что бундестим не воспринимает этот турнир как важный. Евро-2020 станет последним для Лёва в сборной вне зависимости от достигнутого результата.

Успехи: серебро на Евро-2008, бронза на ЧМ-2010, бронза на Евро-2012, чемпионы мира (2014), бронза на Евро-2016.

Бонус

13. Андрей Шевченко (Украина), € 0,7 млн. Евро-2020 — его первый большой турнир в качестве главного тренера сборной Украины.

14. Златко Далич (Хорватия), € 0,55 млн. Для хорватского тренера это второй крупный турнир в качестве рулевого сборной. На ЧМ-2018 он вывел национальную команду в финал турнира.

21. Каспер Хьюлманд (Дания), € 0,27 млн. Евро-2020 — его первый большой турнир в качестве главного тренера сборной Дании.

22. Маркку Канерва (Финляндия), € 0,19 млн. Канерве Суоми обязаны своим первым Евро.