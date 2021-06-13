Болельщик упал с верхнего яруса трибуны по ходу игры Евро между сборными Англии и Хорватии

«Мы можем сообщить, что один из зрителей упал с трибуны сразу после начала матча между Англией и Хорватией на стадионе “Уэмбли”. Ему была оказана медицинская помощь на месте, после чего он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, — говорится в заявлении представителя “Уэмбли”. — Мы продолжим совместную работу с УЕФА [Союзом европейских футбольных ассоциаций], чтобы гарантировать проведение тщательного расследования, и пристально следим за ситуацией».

Как заявили газете Evening Standard свидетели произошедшего, мужчина мог упасть на кресла нижнего яруса трибун. Впоследствии эта часть сектора была освобождена от зрителей. Англия обыграла сборную Хорватии со счетом 1:0.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/cFBAtA413yU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.