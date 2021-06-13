Болельщик упал с верхнего яруса трибуны по ходу игры Евро между сборными Англии и Хорватии

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Финляндия - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
16:00ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
19:00ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
22:001-й таймНидерланды0Украина0
Группа D
тв
14.06Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
14.06Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
13
2
Финляндия
13
3
Дания
10
4
Россия
10
Группа A
1
Италия
13
2
Швейцария
11
3
Уэльс
11
4
Турция
10
Группа C
1
Австрия
13
2
Нидерланды
00
3
Украина
00
4
Македония
10
Группа D
1
Англия
13
2
Шотландия
00
3
Чехия
00
4
Хорватия
10
Группа E
1
Испания
00
2
Швеция
00
3
Польша
00
4
Словакия
00
Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
22:04 (мск), источник: ТАСС

Болельщик упал с верхнего яруса трибуны по ходу игры Евро между сборными Англии и Хорватии

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Болельщик получил тяжелые травмы, упав с верхнего яруса одной из трибун лондонского стадиона «Уэмбли» во время воскресной встречи сборной Англии с командой Хорватии в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу. Факт инцидента подтвердила администрация арены.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы можем сообщить, что один из зрителей упал с трибуны сразу после начала матча между Англией и Хорватией на стадионе “Уэмбли”. Ему была оказана медицинская помощь на месте, после чего он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, — говорится в заявлении представителя “Уэмбли”. — Мы продолжим совместную работу с УЕФА [Союзом европейских футбольных ассоциаций], чтобы гарантировать проведение тщательного расследования, и пристально следим за ситуацией».

Как заявили газете Evening Standard свидетели произошедшего, мужчина мог упасть на кресла нижнего яруса трибун. Впоследствии эта часть сектора была освобождена от зрителей. Англия обыграла сборную Хорватии со счетом 1:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это уже второй эпизод, омрачивший футбольный чемпионат, стартовавший 11 июня. В субботнем матче сборных Дании и Финляндии, проходившем в Копенгагене, 29-летний полузащитник Кристиан Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, после чего увезли в больницу. Игра была приостановлена и возобновлена спустя более чем полтора часа, победу со счетом 1:0 одержали финны. Впоследствии стало известно, что Эриксен продолжает находиться в больнице в стабильном состоянии.

Англия
1:0
Первый тайм: 0:0
Хорватия
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Англия — Хорватия: составы команд на матч Евро-2020
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
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