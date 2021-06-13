В Бухаресте целый тайм показывали матч Евро без повторов. Вы могли пропустить гол легендарного Пандева
В Румынии были проблемы с трансляцией.
В Румынии были проблемы с трансляцией.
Матч Австрии против Северной Македонии в Бухаресте показывали почти целый тайм без единого повтора. Вещатели из столицы Румынии только к 41-й минуте начали включать повторы примечательных эпизодов матча.
Поэтому голы до этого времени зрители пересмотреть не могли. На 18-й минуте счет открыл защитник сборной Австрии Штефан Лайнер. После диагонального заброса в штрафную от Забитцера Лайнер в касание поразил дальний угол ворот соперника.
А сравнял счет легендарный Горан Пандев, забивший первый гол Северной Македонии в финальных стадиях международных турниров. После неразберихи австрийцев при выходе из обороны мяч отскочил в штрафную, голкипер Бахманн выбежал из ворот, но не зафиксировал мяч, который оказался у Пандева и отправился в пустые ворота.
Напомним: Горану 37 лет, и он — лучший бомбардир в истории сборной и рекордсмен по количеству игр. За национальную команду он дебютировал аж 20 лет назад. Кто, если не он?
Второй тайм матча в Румынии транслировался уже с полноценными повторами всех важных моментов. Видимо, бродкастеры решили технические проблемы.
А победа осталась за австрийцами, которые в концовке дожали дебютанта — 3:1.