Орлов — Дивееву: Парень, ты, наверное, ослеп! Тебя Лукаку сделал, как ребёнка

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Финляндия - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
16:00ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
19:00ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
22:002-й таймНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
14.06Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
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2
Финляндия
13
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Дания
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Россия
10
Группа A
1
Италия
13
2
Швейцария
11
3
Уэльс
11
4
Турция
10
Группа C
1
Австрия
13
2
Нидерланды
00
3
Украина
00
4
Македония
10
Группа D
1
Англия
13
2
Шотландия
00
3
Чехия
00
4
Хорватия
10
Группа E
1
Испания
00
2
Швеция
00
3
Польша
00
4
Словакия
00
Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
22:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Орлов — Дивееву: Парень, ты, наверное, ослеп! Тебя Лукаку сделал, как ребёнка

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре защитника Игоря Дивеева в матче Бельгия — Россия (3:0).

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Источник: Чемпионат.com

«Стыдно за игру сборной. По-разному можно проиграть, но чтобы так… Ещё от Семёнова был пас поперёк, сам себя обрезал. Как вообще защитник может отдавать пас поперёк на своей половине поля? Повезло, что ещё не забили бельгийцы.

Мне очень не нравится отношение футболистов. Дивеев только начинает играть и говорит: «Бельгийцы ничем не удивили». Парень, ты, наверное, ослеп! Ты бежал 25 метров рядом с Лукаку и не мог до мяча дотянуться. Вообще ничего не мог сделать! Так ты бы хоть посмотрел на его спину. Он тебя сделал, как ребёнка. Что ещё надо сделать? А он говорит широковещательно: «Ничем они нас не удивили». Чем они тебя должны были удивить? Раскраской волос, что ли?

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Россия в стартовом матче Евро крупно проиграла Бельгии

Странное отношение. И это не только Дивеев. Игроки считают, что это случай. Кто-то даже начал говорить, что сдали игру специально. Жемалетдинова наигрывали, Ионов играл… Да какой там специально, если не могут при своих зрителях контролировать мяч? Зобнин, Оздоев — середины поля вообще нет у нас. Матч с Бельгией это показал", — сказал Орлов в видео на своём YouTube-канале.

Бельгия
3:0
Первый тайм: 2:0
Россия
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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
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