Орлов — Дивееву: Парень, ты, наверное, ослеп! Тебя Лукаку сделал, как ребёнка
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре защитника Игоря Дивеева в матче Бельгия — Россия (3:0).
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре защитника Игоря Дивеева в матче Бельгия — Россия (3:0).
«Стыдно за игру сборной.
Мне очень не нравится отношение футболистов. Дивеев только начинает играть и говорит: «Бельгийцы ничем не удивили». Парень, ты, наверное, ослеп! Ты бежал 25 метров рядом с Лукаку и не мог до мяча дотянуться. Вообще ничего не мог сделать! Так ты бы хоть посмотрел на его спину. Он тебя сделал, как ребёнка. Что ещё надо сделать? А он говорит широковещательно: «Ничем они нас не удивили». Чем они тебя должны были удивить? Раскраской волос, что ли?
Странное отношение. И это не только Дивеев. Игроки считают, что это случай.