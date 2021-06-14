Сборная Нидерландов обыграла команду Украины в матче чемпионата Европы по футболу

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Забитыми мячами в составе победителей отметились Джорджиньо Вейналдум (52-я минута), Ваут Вегхорст (59) и Дензел Дюмфрис (85). У проигравших отличились Андрей Ярмоленко (75) и Роман Яремчук (79).

Стадион в Амстердаме вмещает 54 990 человек. На матчах чемпионата Европы могут присутствовать не более 33% зрителей от вместимости арены.

Сборная Украины в третий раз выступает в финальной части чемпионата Европы, ранее команда ни разу не выходила в плей-офф. Сборная Нидерландов в десятый раз пробилась на турнир и является чемпионом Европы 1988 года. Команды Украины и Нидерландов впервые встретились в официальном матче.

Сборная Нидерландов набрала три очка. Столько же у австрийцев, ранее победивших сборную Северной Македонии со счетом 3:1. Во втором туре команда Нидерландов в Амстердаме сыграет с австрийцами, а украинцы в Бухаресте встретятся со сборной Северной Македонии. Обе игры пройдут 17 июня.