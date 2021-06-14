Малафеев объяснил, как Черчесов выбирал вратарей для сборной России на Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Финляндия - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
16:00Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
19:00Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
22:00Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
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Группа B
1
Бельгия
13
2
Финляндия
13
3
Дания
10
4
Россия
10
Группа A
1
Италия
13
2
Швейцария
11
3
Уэльс
11
4
Турция
10
Группа C
1
Австрия
13
2
Нидерланды
13
3
Украина
10
4
Македония
10
Группа D
1
Англия
13
2
Шотландия
00
3
Чехия
00
4
Хорватия
10
Группа E
1
Испания
00
2
Швеция
00
3
Польша
00
4
Словакия
00
Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
00:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Малафеев объяснил, как Черчесов выбирал вратарей для сборной России на Евро-2020

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев объяснил, как Станислав Черчесов выбирал голкиперов для национальной команды на Евро-2020.

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Источник: РИА "Новости"

«Это очень сложный момент: понять, от чего отталкивается тренер, выбирая вратаря. Если мы берём историю, связанную со мной: после пропущенных семи мячей от Португалии многие вообще сказали, что я буду завершать карьеру, потому что после этого никто не может играть в футбол. Это абсолютно не так. Касательно Игоря, он тоже не идеален. Вспомните чемпионат мира, там были ошибки, хотя все говорили, что Игорь лучший вратарь в России. Безусловно, но без ошибок никто не может. Если мы говорим о нынешнем выборе, то он складывался из опыта, именно футбольного — это раз, последние проведённые матчи — это два, из общего понимания или требований, которые выполняет вратарь при определённых тактических действиях: выбивает мяч, разыгрывает.

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Учитывая отсутствие слишком большого выбора и не очень сильной конкуренции… У нас много хороших вратарей: качественных и даже перспективных. Именно в совокупности там не хватает конкретного опыта: опыта в еврокубках, опыта чемпионата Европы, чемпионата мира, отборочных матчей и всего, что с этим связано. Я не знаю ситуации с Гильерме: личная она, игровая и так далее. Сложно объективно обсуждать эту ситуацию. У меня нет достоверной информации: я читал, что-то мельком слышал, что, возможно, это из-за конфликтной ситуации. Но если бы её не было, наверное, я, будучи тренером или тренером вратарей, всё-таки рассматривал Гильерме как конкуренцию Шунину, и здесь был бы определённый выбор. У Андрея Лунёва был непростой год, травмы, чередовались с Кержаковым. Дюпин вызывается за счёт своего характера, целеустремлённости, но у него нет такого опыта.

Я бы рассматривал Шунина и Гильерме как основных вратарей и делал бы выбор в зависимости от готовности или каких-то тактических моментов. А может быть, просто их чередовал, потому что, когда у тебя не хватает опыта, тебе нужно подготавливаться к матчам — это очень энергозатратно, уходит много эмоциональных сил, когда игры проходят слишком часто, — сказал Малафеев в эфире подкаста «Чемпионата».

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История чемпионатов Европы
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
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