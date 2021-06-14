Украина выдала пока что лучший матч на этом Евро: пропустила два, сравняла, но все равно проиграла Голландии
Гол Ярмоленко — пушка.
Гол Ярмоленко — пушка.
Евро-2020 начался и для наших соседей из сборной Украины. С тем же результатом, но с совершенно иным впечатлением от игры.
Sport24 — о главных моментах матча.
Украинцы невероятно мощно прошли отбор на турнир, опередив в своей квалификационной группе действующего чемпиона Европы Португалию (ничья и победа в очных встречах). Голландии было сложнее: пропустившая Евро-2016 команда стала только второй, уступив Германии. При прежнем формате отбора на чемпионаты Европы сборная Голландия вполне могла бы второй раз остаться без Евро, но фаворитом в группе с Украиной, Австрией и Македонией считалась именно она. Хотя бы
Квинси Промес, попадания которого в основу Голландии традиционно ждали больше всего в России, не оказался перед матчем с Украиной даже в заявке. Всех, кроме болельщиков «Спартака», поразил другой выбор тренера де Бура: основным вратарем он выбрал 38-летнего Мартена Стекеленбурга, ставшего самым возрастным представителем своей страны, сыгравшим на чемпионата мирах или Евро. Кипер не выступал на высоком уровне 4 года, решил возобновить карьеру — и вернулся в сборную.
Первый тайм сборная Украины закончила вничью, хотя в теории могла почти сразу устраиваться ближе к разгрому. Команда хорошо двигалась несколько раз выбегала на свободное пространство (правда, в лучшем случае заходила на ворота Стекеленбурга ближе к лицевой линии), но провалы в опорной зоне спровоцировали целый ряд моментов в исполнении Голландии. Травма Зубкова вынудила Шевченко менять игроков еще до перерыва — на поле появился бразилец Марлос.
Не пропустила Украина не столько
Правда, не сразу. До этого Украина пропустила дважды: Вейналдум использовал неудачное включение гениально игравшего Бущана и отправил мяч в пустые ворота. Через несколько минут после первого зашел еще один: Ваут Вегхорст вбил мяч в ближний угол после того, как на грани отборолся Дюмфрис.
Сборная Украины ответила, когда в это никто не верил — Ярмоленко забил самый красивый гол этого турнира на данный момент, пробив в дальний угол, а Яремчук реализовал подачу Малиновского со стандарта.
Сборная Украины была максимально близка к тому, чтобы устроить сенсацию, но не сложилось: за пять минут до окончания основного времени Думфрис пробил со второго этажа, а Бущан не справился с относительно рабочим моментом.
Украина, как и Россия, начинает Евро с поражения. Реабилитироваться будут все шансы уже в следующем туре — 17 июня команда Шевченко сыграет против сборной Македонии.