Петербург принимает иностранных фанатов. В матче Евро сыграют сборные Польши и Словакии

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Финляндия - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
16:00Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
19:00Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
22:00Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
13
2
Финляндия
13
3
Дания
10
4
Россия
10
Группа A
1
Италия
13
2
Швейцария
11
3
Уэльс
11
4
Турция
10
Группа C
1
Австрия
13
2
Нидерланды
13
3
Украина
10
4
Македония
10
Группа D
1
Англия
13
2
Шотландия
00
3
Чехия
00
4
Хорватия
10
Группа E
1
Испания
00
2
Швеция
00
3
Польша
00
4
Словакия
00
Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
00:48 (мск), источник: ТАСС

Петербург принимает иностранных фанатов. В матче Евро сыграют сборные Польши и Словакии

ТАСС, 14 июня. Программа группового турнира чемпионата Европы по футболу продолжится в понедельник тремя матчами. В Санкт-Петербурге состоится матч между сборными Польши и Словакии, начало игры — 19:00 мск.

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Источник: РИА "Новости"

Изначально встреча польской и словацкой сборных должна была состояться в столице Ирландии Дублине, но организаторы не смогли предоставить гарантии проведения матчей со зрителями. В конце апреля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) передал Санкт-Петербургу три игры группы E, а встреча 1/8 финала досталась Лондону. После этого число матчей в российском и английском городах увеличилось до семи и восьми соответственно.

В связи с ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции, вместимость трибун на матчах чемпионата Европы ограничена. В Санкт-Петербурге она составляет 34 067 мест (50% от максимальной вместимости — 68 134). За первой игрой турнира на этом стадионе, в которой бельгийцы со счетом 3:0 обыграли сборную России, с трибун наблюдали 26 264 болельщика.

Футбол

Евро 2020
Группа E, 14.06.2021, 19:00

Польша-Словакия-

Сборная Польши в четвертый раз в истории вышла на чемпионат Европы. В 2008 и 2012 годах команда не смогла выйти из группы, а в 2016-м дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти проиграла будущим победителям турнира — команде Португалии (1:1, 3:5 — по пенальти). Для команды Словакии этот Евро станет вторым в новейшей истории (в 2016 году команда дошла до 1/8 финала), еще трижды она выступала на первенстве как сборная Чехословакии, которая в 1976 году стала чемпионом континента.

Сборные Польши и Словакии проведут девятый матч друг с другом. В восьми предыдущих встречах поляки одержали три победы, словаки — четыре, еще одна игра завершилась вничью. В 2021 году польская команда в пяти матчах одержала одну победу, три раза сыграла вничью и потерпела одно поражение; словацкая сборная в пяти последних играх четыре раза сыграла вничью и одержала одну победу. В заявку первых на турнир вошли игроки московского «Локомотива» — защитник Мацей Рыбус и полузащитник Гжегож Крыховяк, у вторых на поле могут появиться ранее игравшие в чемпионате России защитник Томаш Губочан («Динамо» и «Зенит»), фланговый нападающий Роберт Мак («Зенит») и форвард Михал Дюриш («Оренбург»).

Футбол

Евро 2020
Группа D, 14.06.2021, 16:00

Шотландия-Чехия-

Обе команды в преддверии матча в Санкт-Петербурге успели сыграть со сборной России. Словаки в конце марта дома выиграли со счетом 2:1 в рамках отборочного турнира к чемпионату мира — 2022, а поляки также на своем поле сыграли вничью (1:1) в контрольной игре перед началом чемпионата Европы.

Старт Евро для легионеров из «Спартака» и «Краснодара»

В понедельник состоятся первые матчи в Глазго и Севилье. В 16:00 мск начнется игра между сборными Шотландии и Чехии, а в 22:00 мск стартует встреча между командами Испании и Швеции.

Сборная Шотландии в третий раз в истории и впервые за 25 лет сыграет на чемпионате Европы — в 1992 и 1996 годах она не выходила из группы. Их соперники выигрывали Евро в 1976 году как сборная Чехословакии. Команда Чехии в седьмой раз подряд вышла на турнир. В 1996 году чехи дошли до финала Евро, где проиграли немцам, а в 2004 году завоевали бронзовые медали турнира.

За сборную Чехии на Евро-2020 может сыграть 23-летний полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал. Хавбек дебютировал за национальную команду в 2019 году, на данный момент в его активе два гола в 18 матчах.

Футбол

Евро 2020
Группа E, 14.06.2021, 22:00

Испания-Швеция-

Испанцы в 11-й раз выступят на чемпионате Европы — три из 10 предыдущих походов за трофеем заканчивались успехом (1964, 2008, 2012). С момента триумфа девятилетней давности состав команды обновился почти на 100%, однако еще на предыдущем европейском первенстве, в 2016 году, испанцы не смогли пройти дальше 1/8 финала. Шведы сыграют на Евро в седьмой раз в истории и в шестой раз подряд. При этом лучшим для сборной с точки зрения результата остается дебютный турнир — в 1992 году она дошла до полуфинала и стала бронзовым призером турнира.

Сборная Швеции является лидером среди зарубежных команд по количеству футболистов, которые играют или ранее играли в России. Почти все они связаны с «Краснодаром». В настоящее время за нее играют полузащитники Виктор Классон и Кристоффер Олссон; ранее в составе клуба играли еще двое — защитник и бывший капитан команды Андреас Гранквист, а также форвард Маркус Берг, который покинул южный клуб после завершения сезона-2020/21. Еще один игрок представляет московский «Спартак» — это сын бронзового призера чемпионата мира — 1994, победителя Лиги чемпионов в составе испанской «Барселоны» Хенрика Ларссона нападающий Джордан Ларссон.

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История чемпионатов Европы
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
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