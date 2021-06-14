Уткин: Дюмфрис — это что-то, я такого не видел раньше. Просто восторг

«Не думал, что меня ждут какие-то открытия наотмашь, резкие, на этом Евро, но правый латераль голландцев Дюмфрис — это что-то. Это не просто латераль с объемом и техникой, умеющий поддержать атаку креативно; он практически в каждой атаке готов был искать мяч в штрафной Украины. Я такого не видел раньше. Уникальные качества, подчеркнутые игровой моделью, которую предложил ему тренер.