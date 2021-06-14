Черданцев — футболистам сборной России: Опуститесь с небес на землю. Бельгия стоя выиграла у вас 3:0

34 фотографии 34 фотографии 34 фотографии

«Результат не сильно удивил. Поразила реакция наших игроков. Дескать, Бельгия не удивила, ничего особенного. Лукаку тоже ничего особенного. И так далее.

Ребят, опуститесь с небес на землю. Это не Бельгия в космосе, а вы. Непонятно, с чего вдруг. Если бы Бельгия показала что-то особенное и если бы Лукаку ускорился за матч не два раза, а десять, то счет был бы не 0:3, а 0:7 или 0:8. Неужели это не понятно?

У нас (у вас) был один единственный шанс не опозориться: выйти и сыграть свой лучший матч ну если не в жизни, то в сезоне. Чего не требовалось от Бельгии. Она стоя выиграла 3:0.

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И если кто-то думает, что Финляндия не космос, это большая ошибка. Сегодня для нас Финляндия это космос, потому что у нее три очка, а у нас ноль. И если в команде не найдется человека, который объяснит, что выиграть у финнов можно только сыграв на пределе своих возможностей, то ничего не будет. Кроме вылета из турнира на своем поле.

Научиться играть по-другому за три дня невозможно, но можно начать по-другому думать и выйти на газон стадиона 16 числа не космическими супергероями, а аутсайдерами группы, из которой можно и нужно выйти, но только выгрызая каждый участок этого газона. Если так, то тогда у нас есть шанс, — написал Черданцев в своем телеграм-канале.