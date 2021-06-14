Черданцев — футболистам сборной России: Опуститесь с небес на землю. Бельгия стоя выиграла у вас 3:0
Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев обратился к футболистам сборной России, проигравшим национальной команде Бельгии со счетом 0:3 в
Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев обратился к футболистам сборной России, проигравшим национальной команде Бельгии со счетом 0:3 в
«Результат не сильно удивил. Поразила реакция наших игроков. Дескать, Бельгия не удивила, ничего особенного. Лукаку тоже ничего особенного. И так далее.
Ребят, опуститесь с небес на землю. Это не Бельгия в космосе, а вы. Непонятно, с чего вдруг. Если бы Бельгия показала
У нас (у вас) был один единственный шанс не опозориться: выйти и сыграть свой лучший матч ну если не в жизни, то в сезоне. Чего не требовалось от Бельгии. Она стоя выиграла 3:0.
И если
Научиться играть