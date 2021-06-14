«Полиция попросила убрать украинский флаг». Как в Петербурге болели за соседей
Люди активно поддерживали сборную Украины, но без скандалов не обошлось.
Люди активно поддерживали сборную Украины, но без скандалов не обошлось.
В воскресенье мы снова отправились в
Но обо всём по порядку. Перед началом матча уже было довольно многолюдно, хоть и зрителей было гораздо меньше, чем во время матча сборной России.
«Вчера говорили, что если российские фанаты увидят нас в майках нашей сборной, то будут бить, — говорит польская компания. — Но все эти представления в полушутку оказались неправдой. Это чисто политическая ерунда. Россияне любят Польшу. Мы все большая семья, а всё остальное — политика и проблемы между правительствами.
Кстати, ваш Дзюба — это русский Левандовски. Сейчас в вопросе выхода из группы России многое зависит от него. А ещё от Головина — очень крутой игрок. Дзюба и Головин — главные звёзды, нам они нравятся. И ещё у нас есть претензия к вам! Почему россияне вообще не говорят
Постепенно народ стал подтягиваться на площадь и следить за рубкой Украины и Нидерландов.
Во время матча в толпе удалось заметить двух молодых людей, один из которых был в футболке сборной России, а другой — в форме сборной Украины. Оказалось, что это двоюродные братья: россиянин Роман и украинец Арсений.
«Когда шли в
«Да. Но тут и ещё один момент был, — добавляет Роман. — Когда зашли на территорию
«Это всё смешно. Я согласен с Василием Уткиным. Посмотрите, сколько стран признают Крым российским. Венесуэла и Никарагуа не играют на Евро. На Украине все улыбались, не ожидали, что поднимется такая шумиха. Вообще, у нас все благодарны Кремлю за такой
«А мне просто в детстве сказали, что вот Арсений — он крутой, — добавляет Роман. — С тех пор мы неразлучны. Мы вместе были на финале ЛЧ в Киеве, вместе ездили в Нижний Новгород, потому что я болею за «Крылья».
Обсудили с ребятами и сборные обеих стран.
«Вчера болел за Россию, но не так сильно. Сейчас меня колбасит. Мне очень нравится центр поля Украины: Малиновский, Зинченко. Он шикарен. Если бы ещё на поле был Коваленко… Россию я не очень хорошо знаю. Увидел Мухина, которого вообще не знаю, он мне понравился. Джикия против Бельгии провёл шикарный матч. Но мне не очень понятно, почему у вас вся игра сводится к забросам на Дзюбу».
После перерыва в Амстердаме произошли безумные вещи: сначала Нидерланды забили два гола за несколько минут. Чему очень сильно обрадовались некоторые российские болельщики в
Но камбэку сборной Украины народ обрадовался гораздо сильнее. Сначала зрители с энтузиазмом встретили первый гол.
А после второго гола команды Шевченко уже вся
К сожалению для многих из тех, кто пришёл посмотреть матч, — Нидерланды
Андрей Панков