«Полиция попросила убрать украинский флаг». Как в Петербурге болели за соседей

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В воскресенье мы снова отправились в фан-зону, чтобы посмотреть, а будут ли россияне поддерживать сборную Украину в матче с Нидерландами. Оказалось, что сходили туда не зря.

Но обо всём по порядку. Перед началом матча уже было довольно многолюдно, хоть и зрителей было гораздо меньше, чем во время матча сборной России.

Сразу в глаза бросились фанаты сборной Польши — их сборная сыграет в Питере со словаками в понедельник. Слово за слово с ними у меня завязался интересный разговор.

«Вчера говорили, что если российские фанаты увидят нас в майках нашей сборной, то будут бить, — говорит польская компания. — Но все эти представления в полушутку оказались неправдой. Это чисто политическая ерунда. Россияне любят Польшу. Мы все большая семья, а всё остальное — политика и проблемы между правительствами.



Кстати, ваш Дзюба — это русский Левандовски. Сейчас в вопросе выхода из группы России многое зависит от него. А ещё от Головина — очень крутой игрок. Дзюба и Головин — главные звёзды, нам они нравятся. И ещё у нас есть претензия к вам! Почему россияне вообще не говорят по-английски? Это просто кошмар! Ни в ресторанах, ни в транспорте. Но в остальном у нас никаких проблем в России. Всё очень круто. Мы любим Россию, Питер — красивый город. Русские и поляки — друзья, мы должны быть такими. А ещё у вас просто восхитительные девушки!».

Постепенно народ стал подтягиваться на площадь и следить за рубкой Украины и Нидерландов.

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Во время матча в толпе удалось заметить двух молодых людей, один из которых был в футболке сборной России, а другой — в форме сборной Украины. Оказалось, что это двоюродные братья: россиянин Роман и украинец Арсений.

«Когда шли в фан-зону, несколько ребят кричали: “Украина, мы за вас!” Это было очень приятно. А вот когда проходил досмотр в форме сборной Украины, полицейские устроили совещание, стоит ли вообще меня пускать. Но в целом атмосфера огонь, все очень дружелюбные», — рассказывает Арсений.



«Да. Но тут и ещё один момент был, — добавляет Роман. — Когда зашли на территорию фан-зоны, одного парня с украинским флагом отвели в сторону, а вернулся он уже без него. Мы узнали у него, что случилось, он ответил, что полицейские попросили убрать, чтобы пьяные русские, не дай бог, не докопались».

А вот слова Арсения по поводу истории с формой сборной Украины.

«Это всё смешно. Я согласен с Василием Уткиным. Посмотрите, сколько стран признают Крым российским. Венесуэла и Никарагуа не играют на Евро. На Украине все улыбались, не ожидали, что поднимется такая шумиха. Вообще, у нас все благодарны Кремлю за такой пиар-ход. До всей этой истерии форма не так хорошо продавалась, а сейчас всё раскуплено. У меня мама россиянка, а отец — украинец, вырос там, а сейчас работаю в Москве. Очень давно. Ещё до войны туда приехал».

«А мне просто в детстве сказали, что вот Арсений — он крутой, — добавляет Роман. — С тех пор мы неразлучны. Мы вместе были на финале ЛЧ в Киеве, вместе ездили в Нижний Новгород, потому что я болею за «Крылья».

Обсудили с ребятами и сборные обеих стран.

«Вчера болел за Россию, но не так сильно. Сейчас меня колбасит. Мне очень нравится центр поля Украины: Малиновский, Зинченко. Он шикарен. Если бы ещё на поле был Коваленко… Россию я не очень хорошо знаю. Увидел Мухина, которого вообще не знаю, он мне понравился. Джикия против Бельгии провёл шикарный матч. Но мне не очень понятно, почему у вас вся игра сводится к забросам на Дзюбу».



После перерыва в Амстердаме произошли безумные вещи: сначала Нидерланды забили два гола за несколько минут. Чему очень сильно обрадовались некоторые российские болельщики в фан-зоне.

Но камбэку сборной Украины народ обрадовался гораздо сильнее. Сначала зрители с энтузиазмом встретили первый гол.

А после второго гола команды Шевченко уже вся фан-зона зашумела очень сильно.

К сожалению для многих из тех, кто пришёл посмотреть матч, — Нидерланды всё-таки дожали Украину и победили. Но люди всё равно аплодировали Украине и излучали только позитив. Народы действительно максимально близки, и политика этого не изменит. И хорошо, что Евро даёт нам это понять.

Андрей Панков