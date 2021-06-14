«Уверен, Стас знает, что сказать игрокам перед матчем с финнами». Никифоров — о сборной России

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Первый шаг в турнирах такого ранга одинаково сложен как для фаворитов, так и для тех, кто лишь мечтал об участии в нем. Наша сборная на этом Евро ни к тем ни к другим не относится. Хотя от нее с надеждой ждут того маленького праздника, который она подарила своим болельщикам на домашнем мировом чемпионате, показав удаль и игровую отвагу. Но надо же такому случиться, что коварный жребий уже на старте «подарил» команде Черчесова в соперники Бельгию, которую дружно считают главным претендентом на европейскую корону. А если учесть, что уже несколько десятилетий наши встречи с «Красными дьяволами» складываются только в их пользу, то в удачу в очередной верилось с трудом. Хотя, когда мы обсуждали эту тему с экс-капитаном сборной Виктором Онопко, тот прямо заявил: если вырвем у такого мощного противника ничью, то это будет хорошим началом с прицелом на будущее. Не смогли…

— А каким виделся исход матча с бельгийцами тебе? Тоже, как Онопко, считал, что ничья для нас в данном случае оптимальный вариант? — спросил я экс-защитника «Спартака» и сборной Юрия Никифорова.

— Не совсем так, — ответил он. — Зная характер Черчесова, был уверен, что он поставит перед командой только максимальную задачу. Так что ставка на ничью исключалась. По себе знаю: настраиваясь на малое, рискуешь не добиться и этого. Но не уступить на старте сопернику, которого прочат в победители, — значит поверить в себя, понять, как идти дальше. В турнире, где каждый матч решающий, это очень важно. К сожалению, не получилось. И теперь с финнами все придется начинать сначала.

— Но ведь играли на своем поле, а у соперника не было Де Брейне с Витселем…

— То, что дома и стены помогают, известно всем. Но не в случаях, когда тебе противостоит соперник, чей игровой уровень и подбор исполнителей на голову выше. Сегодняшняя Бельгия — это сборная сильнейших европейских клубов. И даже потеря таких ключевых игроков, как Витсель и Де Брейне, не влияет на ее мощь. Рискну предположить, что даже и без Лукаку команда Мартинеса сделала бы свое дело, имея в составе Мертенса, Менье, братьев Азар, Куртуа.

— Как восприняли состав, в котором наша команда начала матч?

— Признаюсь, с удивлением. Думал, что в обороне Черчесов предпочтет вариант с тремя центральными защитниками. Ведь в контрольных встречах с Польшей и Болгарией на этих позициях наигрывались Семенов, Джикия, а в последней встрече еще и Баринов. Здесь же было решено перейти на схему 4−4−2: Кузяев и Зобнин на флангах, Оздоев с Бариновым в опорной зоне, а впереди Дзюба, которого поддерживал Головин.

— Такая расстановка говорит о ставке на оборонительный футбол?

— Нет. Ведь, по сути, Головин выполнял обязанности второго форварда, а Зобнин и Кузяев — атакующих хавбеков.

— До матча, обсуждая возможный вариант линии обороны, Онопко говорил, что рядом с Джикией видит в ее центре Дивеева, которому Черчесов все-таки предпочел Семенова.

— Семенов и раньше наигрывался на этой позиции. Видимо, в его пользу сыграло то, что у него больше опыта выступлений за сборную, чем у Дивеева. Так что здесь все выглядело вроде бы логично.

— Извини, но как тогда объяснить все, что произошло, когда бельгийцы открывали счет? Ведь именно Семенов не сумел обработать мяч, который отскочил к Лукаку?

— Нелепейшая ситуация, которую создал сам защитник. Именно его ошибка позволила находившемуся в положении «вне игры» Лукаку узаконить свое положение у судей и беспрепятственно расстрелять Шунина. Я бы обратил внимание в этом эпизоде еще на два момента. То, как беспрепятственно дали сопернику сделать передачу в район штрафной. И вместо того, чтобы страховать Семенова, партнеры по обороне, взывая к судье, подняли руки. А ведь закон играть до свистка никто не отменял.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQDWvsTIgTD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQDWvsTIgTD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQDWvsTIgTD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Belgian Red Devils (@belgianreddevils)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— На послематчевой пресс-конференции Черчесов сказал, что этот мяч повлиял на содержание игры и моральное состояние футболистов. Насколько быстро пропущенный гол может сломать команду?

— Это неприятно, но не смертельно. Здесь многое зависит от уровня игроков, их опыта, умения перестраиваться. К сожалению, у нас таких немного. К примеру, тот же Семенов провел в «Ахмате» хороший сезон, хотя и там у него случались осечки. Но если в чемпионате страны их могут простить, то на турнире такого масштаба это гибель. Хорошо еще, что в первом тайме, когда Семенов неточным пасом обрезал партнеров и Лукаку рванул к воротам Шунина, ситуацию в подкате спас Джикия.

— Второй гол бельгийцев также логичным не назовешь. Здесь уже вина самого Шунина?

— Я бы сказал, что это коллективная вина вратаря и защитников. Вновь соперник беспрепятственно сделал передачу в штрафную. А там никто не подстраховал неудачно отбившего перед собой мяч Шунина. И оставленный без присмотра Менье сделал свое дело.

— О чем подумал в тот момент?

— Подумал, что если так пойдет, то еще пару мячей бельгийцы нам привезут. Хотя ничего особенного они на поле не придумывали. Просто быстро переходили в атаку, старались контролировать мяч, создавали опасность за счет фланговых передач. Тем более, отходя назад, мы позволяли им свободно принимать мяч на своей половине поля. Хотя уже и тогда счет мог быть покрупнее, не отрази на 21-й минуте Шунин удар в упор Азара.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ewwGeLQNAv8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Не показалась, что второй тайм бельгийцы уже играли по счету?

— Это их право. Они чувствовали, что этого вполне хватит, чтобы довести дело до победы. К тому же наша атака была слишком предсказуема и легко читалась: поиск верховой передачей впереди Дзюбы, который пытался сбрасывать мяч на кого-то из партнеров. По большому счету, это могло сработать только раз, когда Артем, выиграв воздух, головой сбрасывал мяч влево. Но там никого из полузащитников не оказалось. Кстати, о том, какую тактику может избрать сборная России, и то, что к любому ее варианту они окажутся готовы, еще до игры говорил Роберто Мартинес. И в том, что это действительно так, мы, к сожалению, убедились.

— Насколько повлияли на игру сделанные после перерыва Черчесовым замены?

— Если судить по счету, то желаемого результата они не принесли. Хотя игра пошла веселей. С выходом сменившего Баринова Дивеева мы перешли на вариант с тремя центральными защитниками. А появления молодого Мухина вместо Зобнина и Миранчука вместо Черышева прибавило активности средней линии.

— Что, по-твоему, послужило причиной обратной замены Черышева?

— Судя по всему, Дениса выпустили под Дзюбу, которому не хватало поддержки одного Головина. Но это не сработало, поскольку прежде Черышев в такой роли не выступал. А вот Миранчука, на мой взгляд, следовало бы для этого выпустить раньше. Но это дело тренера, который всегда видит игру по-своему. Так что Миранчук с Мухиным, Караваевым и Дивеевым показали, что они могут быть полезны команде.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQDv_SsoJQ3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQDv_SsoJQ3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQDv_SsoJQ3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Belgian Red Devils (@belgianreddevils)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Что скажешь о третьем голе бельгийцев?

— Все было на раз-два: разрезающий пас из глубины Менье на рванувшего Лукаку, который выиграл забег у Дивеева. Высший пилотаж! Ну, а мы опять забыли про страховку.

— Кто из бельгийцев лучший? Лукаку?

— Феноменальный форвард без слабых мест. А еще очень хорош Менье — настоящий шахматист на поле!

— Из наших ребят кто-то понравился?

— Дзюба с Головиным пытались что-то придумать, боролись от свистка до свистка. Но без поддержки полузащиты им было тяжело.

— Что пожелаешь сборной?

— Стасу — держаться. Уверен, он знает, что сказать игрокам перед матчем с финнами.