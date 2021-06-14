«Такое впечатление, что играли команды первого дивизиона и четвертого». Как на Украине оценили матч своей сборной с Голландией

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Это даже немного удивительно, но украинские спортивные медиа после феерического матча своей сборной с Голландией в основном ограничились только банальными отчетами об игре.

Сайт Football.ua в материале с заголовком «Украина не сумела удержать ничью против Нидерландов» констатирует: «Результативному удару Вайналдума на 52-й минуте предшествовали грубые ошибки Миколенко и Бущана, а через семь минут вся оборона Украины остановилась, ожидая фиксации фола со стороны Дюмфриса в борьбе против Ярмоленко. Не дождались, а вместо этого получили удар в ближний от Вегхорста.

В этот момент стало как-то совсем грустно, но самоуверенные нидерландцы переиграли сами себя, решив, что дело уже сделано. Шокирующий удар Андрея Ярмоленко с дальней дистанции на правом фланге в противоположную «девятку» заставил «оранье» нервничать, а последовавший за этим эпизодом гол головой от Романа Яремчука напрочь перевернул ход поединка.

Однако проблема с левым флангом обороны никуда не делась, и под конец матча мы проспали рывок Дюмфриса, который перепрыгнул Зинченко при подаче от Аке с левого фланга, после чего головой отправил мяч в сетку. Упущена возможность набрать хотя бы одно очко в матче, в котором к этому не было особых предпосылок.

Сайт Sport.ua выпустил текст с пионерским заголовком «Дали бой, но проиграли», где тоже главным образом описываются события матча. Хотя автор довольно резко высказался об игре левого защитника Виталия Миколенко.

«Две ошибки Виталия Миколенко привели к двум забитым мячам сборной Нидерландов. Сначала отличился Вайналдум, а спустя семь минут Бущану пришлось вынимать мяч из сетки ворот после удара Вегхорста. 22-летний динамовец, вероятно, рано почувствовал себя звездой. Как показал матч, пока Миколенко не может конкурировать даже с Дюмфрисом, который к своим 25 годам не имеет опыта выступлений в топ-чемпионатах», — пишет издание.

На донецком ресурсе Terricon тоже банальный отчет с заголовком «Украина проявляет характер, но уступает Нидерландам».

«Сборная Украины была близка к тому, чтобы добиться положительного результата в матче с фаворитом группы С финального турнира Евро-2020. Однако, проявив характер и отыграв по ходу поединка два мяча, подопечные Андрея Шевченко все же уступили голландцам. Однако и до этого матча все знали, что все в этой группе для сборной Украины решится в противостояниях с македонцами и австрийцами. Так что вся борьба еще впереди!» — бодро рапортует автор.

Что касается болельщиков, то их спектр мнений куда более широкий.

«Проигрыш всегда есть проигрыш, да. Игра? Ну, два мяча заколотить в Амстердаме, на выезде, одной из лучших сборных мира? Однако счет также имеет значение. Кстати, неуемных злопыхателей можно ещё раз пихануть в разгромный счет любимой нами сборной РФ в игре с Бельгией в субботу, в 3 безответных мяча», — пишет В. Конотопець на сайте champion.com.ua.

«Ничего там драматического не было. Удивлен, что такой счет, а не 6:2. Игра наших дыр-дыр, такое впечатление, что тренировались в зале. Передачи поперек и вратарю — они все так тренируют, как их тренировал Лобановский. С такой игрой во второй круг не пройдут — защиты нет, играют неплотно. Можно паковать чемоданы и не делать нервы украинцам», — пишет на том же сайте Rud Litbarsky.

«А в Тамбове и Уфе наливали по 300 бокалов водки (настойки боярышника)?» — спрашивает Нестор на сайте Sport.ua.

«Бой дала не команда, а отдельные игроки, которые смогли забить исключительно благодаря личным качествам. Командной игры в голах не наблюдалось», — мнение bolela11111 на том же ресурсе.

«Такое впечатление, что играли команды первого дивизиона и четвертого. Страшная убогость в исполнении сборной Украины», — считает абас ибн хаттабыч на сайте Football.ua.

«С формы убрали карту или ее специально так сделали, что бы ее не было видно?» — там же задается вопросом kroko, вспоминая самую горячую тему до старта Евро.