«Такое впечатление, что играли команды первого дивизиона и четвертого». Как на Украине оценили матч своей сборной с Голландией

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Финляндия - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
16:00Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
19:00Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
22:00Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
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Финал
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4
Македония
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Англия
13
2
Шотландия
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3
Чехия
00
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Хорватия
10
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1
Испания
00
2
Швеция
00
3
Польша
00
4
Словакия
00
Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
12:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Такое впечатление, что играли команды первого дивизиона и четвертого». Как на Украине оценили матч своей сборной с Голландией

Собрали мнения СМИ и болельщиков.

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30
фотографий
30
фотографий
30
фотографий

Это даже немного удивительно, но украинские спортивные медиа после феерического матча своей сборной с Голландией в основном ограничились только банальными отчетами об игре.

Сайт Football.ua в материале с заголовком «Украина не сумела удержать ничью против Нидерландов» констатирует: «Результативному удару Вайналдума на 52-й минуте предшествовали грубые ошибки Миколенко и Бущана, а через семь минут вся оборона Украины остановилась, ожидая фиксации фола со стороны Дюмфриса в борьбе против Ярмоленко. Не дождались, а вместо этого получили удар в ближний от Вегхорста.

Источник: AP 2021

В этот момент стало как-то совсем грустно, но самоуверенные нидерландцы переиграли сами себя, решив, что дело уже сделано. Шокирующий удар Андрея Ярмоленко с дальней дистанции на правом фланге в противоположную «девятку» заставил «оранье» нервничать, а последовавший за этим эпизодом гол головой от Романа Яремчука напрочь перевернул ход поединка.

Однако проблема с левым флангом обороны никуда не делась, и под конец матча мы проспали рывок Дюмфриса, который перепрыгнул Зинченко при подаче от Аке с левого фланга, после чего головой отправил мяч в сетку. Упущена возможность набрать хотя бы одно очко в матче, в котором к этому не было особых предпосылок.

Сайт Sport.ua выпустил текст с пионерским заголовком «Дали бой, но проиграли», где тоже главным образом описываются события матча. Хотя автор довольно резко высказался об игре левого защитника Виталия Миколенко.

«Две ошибки Виталия Миколенко привели к двум забитым мячам сборной Нидерландов. Сначала отличился Вайналдум, а спустя семь минут Бущану пришлось вынимать мяч из сетки ворот после удара Вегхорста. 22-летний динамовец, вероятно, рано почувствовал себя звездой. Как показал матч, пока Миколенко не может конкурировать даже с Дюмфрисом, который к своим 25 годам не имеет опыта выступлений в топ-чемпионатах», — пишет издание.

На донецком ресурсе Terricon тоже банальный отчет с заголовком «Украина проявляет характер, но уступает Нидерландам».

«Сборная Украины была близка к тому, чтобы добиться положительного результата в матче с фаворитом группы С финального турнира Евро-2020. Однако, проявив характер и отыграв по ходу поединка два мяча, подопечные Андрея Шевченко все же уступили голландцам. Однако и до этого матча все знали, что все в этой группе для сборной Украины решится в противостояниях с македонцами и австрийцами. Так что вся борьба еще впереди!» — бодро рапортует автор.

Что касается болельщиков, то их спектр мнений куда более широкий.

«Проигрыш всегда есть проигрыш, да. Игра? Ну, два мяча заколотить в Амстердаме, на выезде, одной из лучших сборных мира? Однако счет также имеет значение. Кстати, неуемных злопыхателей можно ещё раз пихануть в разгромный счет любимой нами сборной РФ в игре с Бельгией в субботу, в 3 безответных мяча», — пишет В. Конотопець на сайте champion.com.ua.

«Ничего там драматического не было. Удивлен, что такой счет, а не 6:2. Игра наших дыр-дыр, такое впечатление, что тренировались в зале. Передачи поперек и вратарю — они все так тренируют, как их тренировал Лобановский. С такой игрой во второй круг не пройдут — защиты нет, играют неплотно. Можно паковать чемоданы и не делать нервы украинцам», — пишет на том же сайте Rud Litbarsky.

Источник: AP 2021

«А в Тамбове и Уфе наливали по 300 бокалов водки (настойки боярышника)?» — спрашивает Нестор на сайте Sport.ua.

«Бой дала не команда, а отдельные игроки, которые смогли забить исключительно благодаря личным качествам. Командной игры в голах не наблюдалось», — мнение bolela11111 на том же ресурсе.

«Такое впечатление, что играли команды первого дивизиона и четвертого. Страшная убогость в исполнении сборной Украины», — считает абас ибн хаттабыч на сайте Football.ua.

«С формы убрали карту или ее специально так сделали, что бы ее не было видно?» — там же задается вопросом kroko, вспоминая самую горячую тему до старта Евро.

«Самая слабая группа. Самый слабый лидер в группе. Счет по игре — 4:1. Защита у Украины — проходной двор. В следующую стадию выйдут Голландия и Австрия. Украина займет последнее место», — прогнозирует Иван1911.

Нидерланды
3:2
Первый тайм: 0:0
Украина
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Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2004
Португалия
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Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
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Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
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