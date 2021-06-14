Объявлены судьи на матч Россия — Финляндия

Игру обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Его помощниками выступят Хессел Стегстра и Ян де Врис. Четвертый рефери — Иштван Ковач из Румынии. За VAR будет отвечать голландец Пол ван Букель.

Маккели с Стегстрой и де Врисом работали на матче открытия Евро-2020 между сборными Италии и Турции (3:0). Решение Маккели не назначить пенальти в ворота турецкой команды после контакта мяча с правой рукой Зеки Челика вызвало споры.