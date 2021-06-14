Кот Ахилл предсказал исход матча Евро между сборными Польши и Словакии

Ахилл сразу подошел к миске с флагом Польши, но через
«Польша! Ну что же, мне кажется, предсказание очень краткое», — сказала на церемонии
Ранее Ахилл верно предсказал исходы матчей турнира между командами Италии и Турции (3:0), а также Бельгии и России (3:0).
Матч Польша — Словакия состоится в Петербурге в понедельник (начало — 19:00 мск).
Ахилл выступает оракулом только для игр чемпионата Европы в Петербурге. Следующее предсказание состоится 16 июня в Эрмитаже — Ахилл определит исход матча Финляндия — Россия.
Белоснежный голубоглазый кот Ахилл из Эрмитажа начал карьеру предсказателя в 2017 году во время Кубка конфедераций. Сотрудники музея выбрали его из всех претендентов за способность к анализу и необычному поведению. К тому же природная глухота помогает ему не поддаваться стрессу во время публичных мероприятий. Кот верно предсказал результаты трех из четырех игр турнира, которые проходили в
Ахилл предсказывал результаты восьми матчей чемпионата мира — семи петербургских встреч и матча открытия турнира в Москве. В первых четырех матчах он безошибочно указал на победителя, в том числе дважды предсказал победу сборной России. После этого кот был признан одним из лучших оракулов чемпионата, но затем его предсказания перестали сбываться — три раза подряд кот указал на команду, которая проиграла, а прогноз матча за третье место был неоднозначным.