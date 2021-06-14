Кот Ахилл предсказал исход матча Евро между сборными Польши и Словакии

Ахилл сразу подошел к миске с флагом Польши, но через какое-то время решил обнюхать и вторую миску, однако есть оттуда не стал.

«Польша! Ну что же, мне кажется, предсказание очень краткое», — сказала на церемонии пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен. Также она напомнила, что после многолетней работы оракул удостоился паспорта болельщика (FAN ID) для посещения матчей турнира. «На всех мероприятиях Евро-2020 запрещено появление любых животных, и лишь для кота Ахилла сделано исключение», — подытожила она.

Ранее Ахилл верно предсказал исходы матчей турнира между командами Италии и Турции (3:0), а также Бельгии и России (3:0).

Матч Польша — Словакия состоится в Петербурге в понедельник (начало — 19:00 мск).

Ахилл выступает оракулом только для игр чемпионата Европы в Петербурге. Следующее предсказание состоится 16 июня в Эрмитаже — Ахилл определит исход матча Финляндия — Россия.

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Кот-предсказатель

Белоснежный голубоглазый кот Ахилл из Эрмитажа начал карьеру предсказателя в 2017 году во время Кубка конфедераций. Сотрудники музея выбрали его из всех претендентов за способность к анализу и необычному поведению. К тому же природная глухота помогает ему не поддаваться стрессу во время публичных мероприятий. Кот верно предсказал результаты трех из четырех игр турнира, которые проходили в Санкт-Петербурге, в том числе матча открытия турнира и финала.