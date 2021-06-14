Дивеев занимается с командой, Жирков пропускает тренировку сборной России
Сегодня, 14 июня, сборная России проводит тренировку на стадионе «Петровский» в
Сегодня, 14 июня, сборная России проводит тренировку на стадионе «Петровский» в
Защитник Игорь Дивеев, пропустивший вчерашнюю тренировку, работает в общей группе. Защитник Юрий Жирков проводит индивидуальные реабилитационные мероприятия.
В первом матче группового турнира Евро-2020 российская сборная проиграла Бельгия (0:3). Следующую игру Команда Станислава Черчесова проведет против Финляндии (16 июня), заключительная встреча в группе — 21 июня против Дании.
(Севастиан Терлецкий).