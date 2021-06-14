Швеция — самая «российская» команда на чемпионате Европы за 17 лет

Виктор Классон, Маркус Берг и Кристоффер Олссон предыдущий сезон провели в «Краснодаре», а Джордан Ларссон был лидером «Спартака». В заявке шведской команды шире России представлена только Англия (пять человек). Тогда как родной чемпионат, как и немецкий, датский и итальянский, представляют всего по три футболиста.

За всю историю чемпионатов Европы в заявке только одной сборной (кроме российской) состояло более трех представителей российских клубов. В 2004 году главный тренер латвийской команды повез в Португалию вратаря Александра Колинько из «Ростова» и хавбеков Юриса Лайзанса (ЦСКА), Андрея Рубина «(Шинник») и Юргиса Пучинскаса, так и не проведшего ни одной встречи за «Луч-Энергию».